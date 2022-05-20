تراجع الدولار وتباين العملات الأجنبية والعربية لدى بنك مصر بختام تعاملات الأسبوع

يستعرض موقع "صدى البلد"حركة أسعار العملات الأجنبية والعربية الآسيوية مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة ختام تعاملات الأسبوع 20 مايو 2022 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر.

شهدت أغلب العملات الأجنبية تباينا أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار الصرف الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات الأجنبية ..تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات الأسبوع مسجلا 18.23جنيه للشراء و 18.29جنيه للبيع بتراجع 3 قروش مقارنة بـ الاحد الماضى بداية التعاملات .

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام تعاملات الأسبوع 18.07جنيه للشراء و 19.38جنيه للبيع بزيادو 30 قرش مقارنة بالاحد الماضى .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام تعاملات الأسبوع 22.49جنيه للشراء و 22.90جنيه للبيع بارتفاع 44 قرشا .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام تعاملات الأسبوع 18.43جنيه للشراء و 18.83جنيه للبيع بارتفاع 50 قرشا.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات الأسبوع 1.81جنيه للشراء و1.85جنيه للبيع بزيادة 3 قروش .

وبلغ سعر صرف كرونا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات الأسبوع 1.83جنيه للشراء و1.89جنيه للبيع بزيادة قرشين .

واستقر سعر صرف كرونا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات الأسبوع 2.56جنيه للشراء و2.60جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.

اسعار صرف العملات الآسيوية

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 14.13جنيه للشراء و 14.39جنيه للبيع بإرتفاع 11قرشا .

ووصل سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات الأسبوع عند 2.68جنيه للشراء و2.72جنيه للبيع بزيادة قرشين .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

تراجعت أغلب أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات الأسبوع وفقا لاخر تحديثات بنك مصر.



نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام تعاملات الأسبوع فى بنك مصر مقارنة بالأحد الماضي :



استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأسبوع57.24جنيه للشراء و 59.68جنيه للبيع



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأسبوع فى بنك مصر 4.85جنيه للشراء و 4.87جنيه للبيع بتراجع قرش.

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 4.96جنيه للشراء 4.97جنيه للبيع بتراجع قرش .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 47.10جنيه للشراء 48.51جنيه للبيع بتراجع 4 قروش .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأسبوع فى بنك مصر 25.35جنيه للشراء و25.80جنيه للبيع. بتراجع 4 قروش

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 46.27جنيه للشراء و 47.50جنيه للبيع بتراجع 4 قروش .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأسبوع فى بنك مصر 4.67جنيه للشراء و 5.02جنيه للبيع بتراجع قرش .

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.



