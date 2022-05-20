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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الفلسفة الإسلامية بين ابن عربي والغزالي .. مقارنة أدبية لـ ريم بسيوني

من ندوة د. ريم بسيوني
من ندوة د. ريم بسيوني ببيت السناري

تحت عنوان “أنواع الحب عند ابن عربي” تحدثت الكاتبة والروائية د. ريم بسيوني عن مسيرة الشاعر والعالم الروحاني محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بـ محيي الدين بن عربي.

ولد ابن عربي في مدينة اشبيليه في شرق إسبانيا، وكان والده أحد أئمة الفقه والحديث، وجده كان قاضي المدينة، وعن سيرته التي دونها وعرفناه من خلالها، قال أنه مرض في شبابه مرض شديد ورأى في منامه قوى شريرة تحاول أن تفتك به، وفجأة رأى شخص مشرق قضى على كل قوى الشر وعندما سأله “ من انت ؟”، أجابه “أنا سورة ياسين”.

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ندوة في بيت السناري عن أنواع الحب عند ابن عربي.. الاثنين

وبعدما أفاق وجد والده يقرأ سورة ياسين ويضع يده على رأسه، ووجد في هذا الموقف إشارة إلى أنه معد للحياة الروحانية، وقال عن موقف آخر: “كنت في حالة من اليقظة والنوم، ورأيت طائر بديع الصنع يقترب من العرش الإلهي وقال لي يجب أن ترتحل للشرق على ان يكون الطائر مرشده”.

وبالفعل ارتحل ابن عربي للشرق، وتقول د. ريم بسيوني أن ابن عربي عندما جاء إلى مصر في نهايات العصر الأيوبي ومع بداية عصر المماليك الذي يعد ذروة الثراء الصوفي في العالم، ظهر معه في الوقت نفسه “ابن الفارض” وبعد 10 سنوات ظهر أيضا “أبو الحسن الشاذلي"، أي أنهم عاصروا بعضهم البعض ولكن دون لقاء.

وتضيف بسيوني: “مصر لها دور كبير في هذا العصر، وحياة أي إمام صوفي تعد غامضة جدا وأكثر شخص تحدثوا عنه هو الشيخ الأكبر ابن عربي، ولكن صحة سيرته الشخصية ضعيفة لأننا لا نعلم عن حياته الشخصية إلا ما كتبه هو”.

وشبهت الروائية المصرية حياة ابن عربي بحياة أبو حامد الغزالي الذي لا نعلم عنه إلا ما قاله بنفسه، رغم اختلافهما في ظروف النشأة، وأشارت إلى أنه يعتبر المستشرقين أن ابن عربي وأبو حامد الغزالي أهم مفكرين في العالم الإسلامي بل في العالم.

وأضافت: “يعد أبو حامد الغزالي فيلسوف إسلامي، إذا حاولنا فهم كتاباتهم نستنج أنهم عباقرة والتحليل اللذان قدماه، وبشكل شخصي استغرقت مني سلسلة الفتوحات المكية عامين ونصف للانتهاء منها، فمحاولة فهمها تطلبت مني قراءة ”زبدة الفتوحات المكية"، و"ملخص الفتوحات المكية" المونة من 4 أجزاء.

وأشار الصحفي والكاتب الراحل جمال الغيطاني سابقا إلا أنه ليس من السهل فهم أعمالهما، بل يحتاج الإنسان عمر كامل للانتهاء من أعمال ابن عربي وأبو حامد الغزالي.

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