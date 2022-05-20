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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة على سيارة BMW M4 CSL الجديدة.. صور

نظرة شاملة على سيارة
نظرة شاملة على سيارة BMW M4 CSL الجديدة

أعادت BMW إحياء اسم CSL المميز لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن لنوع جديد من M4 كوبيه، حيث  وصل بالضبط 50 عامًا منذ إطلاق 3.0 CSL الأسطوري.

وجاءت بسعر يبدأ من 128.820 جنيهًا إسترلينيًا، سيقتصر BMW M4 CSL على 1000 وحدة نسخة 100 منها فقط ستأتي إلى المملكة المتحدة وهي أقوى من أي طراز BMW M3 أو M4 تم إنتاجه حتى الآن، حيث يكتسب قوة تصل إلى 40 حصانًا على النطاق الحالي، التفوق في مسابقة  BMW M4.

نظرة شاملة على سيارة BMW M4 CSL الجديدة

يُقال إنها أسرع سيارة طريق BMW تجتاز حلبة نوربورجرينج، بزمن قدره 7 دقائق و 15.677 ثانية.

تأتي القوة من المحرك المألوف B58 مزدوج الشاحن التوربيني، والذي تم ضبطه لإنتاج 542 حصانًا عند 6250 دورة في الدقيقة و 479 رطلاً قدمًا من عزم الدوران عند 2750 دورة في الدقيقة، مما يخلق وقت التسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة قليلاً إلى 3.7 ثانية، والوقت من 0 إلى 124 ميلاً في الساعة إلى 10.7 ثانية.

نظرة شاملة على سيارة BMW M4 CSL الجديدة

كما هو الحال في طراز M4 القياسي، تتم إدارة الطاقة بواسطة علبة تروس M Steptronic ثماني السرعات ، والتي ترسل الطاقة إلى العجلات الخلفية حصريًا.

ينخفض ​​M4 CSL الجديد من مقاعده الخلفية مع مجموعة من التدابير الأخرى لإنقاذ الوزن، ويبلغ وزنه حوالي 100 كجم من M4 القياسي لقلب الموازين عند 1625 كجم -فقط 40 كجم أكثر من متغير GTS القوي من الجيل السابق M4 .

نظرة شاملة على سيارة BMW M4 CSL الجديدة

تم توفير حوالي 21 كجم مع التعديلات على الهيكل، بما في ذلك إضافة مكابح خزفية خفيفة الوزن وعجلات ونوابض ودعامات من السبائك المخففة حسب الطلب، وفي الوقت نفسه فإن غطاء المحرك مصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكربون.

نظرة شاملة على سيارة BMW M4 CSL الجديدة

خفضت المقاعد الحاضنة المصنوعة من ألياف الكربون الوزن الإجمالي بمقدار 24 كجم ، بينما تؤدي إزالة المقاعد الخلفية وأحزمة الأمان إلى توفير 21 كجم إضافية.

مع وضع هذه التعديلات في الاعتبار ، يحقق محرك M4 CSL نسبة قوة إلى وزن تبلغ 334 حصانًا للطن - أقل قليلاً من تلك الموجودة في بورشه 911 جي تي 3.

 

يستفيد M4 CSL من عدد من التغييرات لتحسين الأداء الديناميكي، حيث تم تضمين التعليق المتكيف بشكل قياسي، في حين تم تخفيض ارتفاع الركوب بمقدار 8 مم لتحسين الديناميكا الهوائية، ويوجد زوج من عجلات 19 بوصة في الأمام وعجلات 20 بوصة في الخلف.

نظرة شاملة على سيارة BMW M4 CSL الجديدة

يتميز CSL أيضًا بتكوين دعامات أمامية من الألمنيوم المصبوب ، مع حركيات محورية مضبوطة بشكل فردي، ونوابض إضافية، وقضبان مانعة للانحراف، ويمكن للسائقين تخصيص مستويات قبضة CSL بعشر مراحل نظام التحكم في الجر الذي يلبي متطلبات أسطح الجنزير ودرجات حرارة الإطارات المختلفة.

 

التغييرات الأكثر وضوحًا في التصميم كانت في مقدمة السيارة، مع نسخة مخصصة من الشبك الكلوي M4 وستائر هوائية أكثر عدوانية ومشتت أمامي. هناك جناح خلفي مفصل يعزز القوة السفلية أيضًا.

 

تاريخ  BMW CSL

ظهر لقب CSL على العديد من سيارات BMW في السنوات الماضي ، ولكن آخر طراز حصل على نسخة منفصلة من CSL كان E46 من الجيل M3 في عام 2003 أيضًا مدعومًا بستة مستقيمة ، أنتج M3 CSL 355 حصانًا و 272 رطل قدم عند 4900 دورة في الدقيقة، مع قوة تدار من قبل علبة تروس يدوية آلية SMG.

BMW CSL BMW M4 CSL نوربورجرينج M Steptronic BMW M3

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