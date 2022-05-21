جمال و نضارة.. 7 فيتامينات للحفاظ على صحة البشرة

يبدأ الاهتمام بالبشرة عندما نبدأ بالاهتمام بأجسامنا؛ حيث أن أغلب أجسامنا تحتاج إلى الترطيب الدائم وشرب المياه، وإتباع نظام غذائي صحي ، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون ، والتعرض المباشر لفترة طويلة أشعة الشمس.

فيتامينات للحفاظ على صحة البشرة



وقالت الدكتورة هنا محمود، أخصائية علاج حالات السمنة والنحافة، ان هناك العديد من الفيتامينات التي تحتاجها البشرة، وذلك حتى تظهر بشكل أكثر صحة ونضارة ، ومن أفضل هذه الفيتامينات ما يلي :







- فيتامين أ :

يستخدم فيتامين " أ " بشكل شائع في عدد من منتجات العناية بالبشرة بسبب خصائصه المضادة للأكسدة؛ حيث أن لديه خصائص مضادة للإلتهابات تساعد في تحسين أعراض حب الشباب. مفيد أيضاً لتقليل ظهور علامات الشيخوخة، كما يمنع أضرار أشعة الشمس ويمكنه أيضاً منع حروق الشمس، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين " أ ": زيت كبد سمك القد، البيض، الحبوب، الخضروات والفواكه البرتقالية / الصفراء، الحليب، الخضروات الخضراء.



- فيتامين ب 3 :

يعد إستهلاك فيتامين ب 3 من خلال نظامك الغذائي أو تطبيقه موضعياً أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة بشرتك وللسماح لبشرتك بالبقاء رطبة وناعمة ونضرة، يُساهم في الحفاظ على بشرتك صحية ومتوهجة، ويعمل على تحسين ملمسها ونعومتها، كما يمكن أن يُساعد في تقليل ظهور علامات الشيخوخة، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 3 المكسرات، لحم البقر، الدجاج، الديك الرومي، والكبد، الخميرة، التونة، السلمون، الخضروات الورقية الخضراء، الفطر، البازلاء الخضراء، الأفوكادو، بذور عباد الشمس.



- فيتامين سي :

يُستخدم فيتامين سي بشكل شائع لعلاج مشاكل الجلد المختلفة مثل حب الشباب وفرط التصبغ والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة، يوجد بشكل طبيعي في الطبقة العليا من بشرتك، حتى الطبقات الداخلية من الجلد تحتوي على هذا المكون، يعزز فيتامين سي إنتاج الكولاجين في الجلد، ويساعد في الحفاظ على البروتينات الهيكلية لبشرتك، وبالتالي تعزيز بشرة أكثر نعومة وصحة. للحصول على بشرة متألقة، عليك التأكد من حصولك على جرعتك اليومية، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي: الكيوي، الحمضيّات، الطماطم، الخضروات الورقية الداكنة، الفليفلة، الكزبرة والبقدونس.

فيتامينات للحفاظ على صحة البشرة



- فيتامين د :

ينتج جسمك معظم فيتامين د عندما تخترق أشعة الشمس البشرة، 10 دقائق من التعرض للشمس في الصباح الباكر كافية للحصول على جرعتك اليومية من فيتامين "د"، يمكن أيضاً تناول فيتامين د من خلال بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين د: الأسماك الدهنية، زيت كبد سمك القد، الفطر، الأجبان، صفار البيض، منتجات الصويا، الحبوب.



- فيتامين E :

يحافظ فيتامين E على ترطيب البشرة ويمنعها من الشعور بالتهيج. يوصى باستهلاك الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E لتحقيق فعالية أفضل، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين E: الأوراق الخضراء، الأفوكادو، اللوز، البندق، زيت الزيتون، المكسرات.



- فيتامين ك :

يلعب فيتامين ك دوراً رئيسياً في علاج مجموعة من المشاكل الجلدية، مثل الندبات والبقع الداكنة والهالات تحت العين والأوردة العنكبوتية، يساعد فيتامين "ك" أيضاً في عملية التئام الجروح والكدمات، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك: الخضروات الخضراء مثل اللفت، السبانخ، الخس، البروكلي، السمك، البيض، القرنبيط / الملفوف.



- فيتامين ب 5 :

- يُعرف فيتامين ب 5 أيضاً باسم حمض البانتوثنيك، ويساهم في الحصول على بشرة صحية مشدودة، ويحافظ على بشرتك رطبة، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 5 الحبوب، الأفوكادو