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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

8 فيتامينات مهمة لصحة الشعر.. تعرفي عليها

اهم الفيتامينات للشعر
اهم الفيتامينات للشعر

يعتبر نقص الفيتامينات في الجسم سبب من أسباب حدوث المشاكل، والتي من أبرزها تساقط الشعر، وهو ما سنتطرق إليه في السطور التالية.

 

اهم الفيتامينات للشعر

وقالت الدكتورة حنان محمود، أخصائية علاج حالات السمنة والنحافة، إنه أحيانا يتم العناية بالشعر، ولكننا لا نحصل على النتائج المطلوبة، وهو ما يوضح أن النظام الغذائي عامل مهم للحفاظ على صحة الشعر، رغم أن العناية أمر ضروري.
 

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وتابعت محمود في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن الحصول على الفيتامينات والمكملات يمكن ان يعالج مشاكل الشعر، ولكن يجب الحصول على هذه الفيتامينات والمكملات تحت استشارة الطبيب المختص حتى لا يتسبب في مضاعفات ومشاكل صحية.

وأكدت محمود، ان من أكثر الفيتامينات والمكملات التي تساهم في إسترداد صحة الشعر  ما يلي :
 - البيوتين b7 :
يعمل البيوتيم على إطالة الشعر، وتكثيفه، والحفاظ على الشعر من التقصف.
-  ڤيتامين A : 
يحافظ فيتامين A على الشعر من الجفاف، ويزيد من كثافته، ويحافظ على لمعان الشعر
-  فيتامين D : 
يعتبر نقص فيتامين دي من أهم أسباب تساقط الشعر .
- فيتامين E : 
يعمل فيتامين E على ترطيب الشعر، ويحافظ على لمعانه، ويقوي بصيلات الشعر .

 

اهم الفيتامينات للشعر


-  فيتامين c : 
يعمل فيتامين سي على تقوية الشعر، والحفاظ على صحته، والمحافظة على الشعر من التساقط  .
-  فيتامين b12 : 
يحافظ فيتامين ب 12 على الشعر من التساقط، وذلك لأنه يساعد على امتصاص الحديد  من الطعام .
-  حمض الفوليك :
يعمل حمض الفوليك على كثافة الشعر وزيادة طوله .
- فيتامين b6 : 
ويعمل فيتامين b6 على تسريع من نمو الشعر .
- الحديد : 
يعتبر نقص الحديد أهم أسباب التساقط، بالإضافة إلى أنه يساعد في نمو الشعر .
- الزنك : 
يتسبب نقص الزنك في تساقط الشعر وضعف بصيلاته .

وأضافت محمود، أن أغلب المكملات الغذائيه التي تؤخذ للشعر فيها فيتامين b6، لذا فهي تسبب في فتح الشهية، لأنه من الفيتامين التي تعمل كفاتح للشهية، لذا يجب علاج أي مشكلة في الجهاز الهضمي أولا قبل أن نحصل على اي فيتامين حتى نتأكد من ان الفيتامينات سوف تعالج مشاكل الشعر .

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