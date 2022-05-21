من أجمل الناس اللي قابلتهم في حياتي.. آسر ياسين ينعي سمير صبري

نعى الفنان أسر ياسين ، الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر امس الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع مرض القلب.



وكتب أسر ياسين ، عبر حسابه على انستجرام : حبيبي يا استاذ سمير ربنا يرحمك و يتولاك بنورة من اجمل الناس الي قابلتهم في حياتي .

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، امس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.