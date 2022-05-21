حبس شخصين لاتجارهما فى النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة وأعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهـــة بمديرية أمن القاهرة مـــن ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) .. حال إستقلالهما سيارة " قيادة أحدهما" بدائرة القسم ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "وطنية – أجنبية") .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

