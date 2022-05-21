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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتجارهما فى النقد الأجنبي بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة وأعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهـــة بمديرية أمن القاهرة مـــن ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) .. حال إستقلالهما سيارة " قيادة أحدهما" بدائرة القسم ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "وطنية – أجنبية") .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حبس شخصين الإتجار بالنقد الأجنبي السوق المصرفى شرطة النزهة شرطة امن القاهرة

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