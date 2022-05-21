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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف عبد الفضيل: الأهلي سيعود بقوة بعد الانتهاء من أفريقيا

صدى البلد

أكد شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيعود بقوة لحسم الدوري عقب الانتهاء من منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال عبد الفضيل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك تأثير سلبي لمشاركة الأهلي الأفريقية وضغط المباريات في الدوري".


أضاف: "بيراميدز يمتلك لاعبين دوليين على أعلى مستوى، ولكن الأهلي سينهي مشواره في دوري أبطال أفريقيا وسيتفرغ للدوري". 


وختم حديثه قائلا: "الأهلي سيعود بقوة لحسم لقب الدوري بعد نهاية المشوار الأفريقي". 

وكان النادي الأهلي طالب بتأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني، والمقرر إقامتها يوم 25 مايو الجاري ضمن الجولة الـ 14 للدوري، وبرر الأهلي مطلبه بإفساح المجال لفريقه بالاستعداد لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمعه مع فريق الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري بالمغرب.

وأرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي، التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهلي وإيسترن كومباني مؤجلة بالأساس من الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري، علمًا بأنها ترتبط بخوض مباراة غدًا أمام فريق إنبي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 للدوري

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