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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إعصار مدمر يضرب ألمانيا ويصيب عشرات الأشخاص بجروج خطيرة |شاهد

إعصار مدمر يضرب
إعصار مدمر يضرب ألمانيا ويصيب عشرات الأشخاص بجروج خطيرة

ضرب إعصار مدمر مدينة بادربورن الغربية بألمانيا مما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصاً ونقل ما لا يقل عن 10 أشخاص إلى المستشفى بإصابات خطيرة.

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 وتسببت الرياح التي بلغت سرعتها 80 ميلا في الساعة في اقتلاع الأشجار وسقوط أسطح المنازل مما تسبب في إصابة مواطنين بالمدينة، وفقاً لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية. 

ونتج أيضاً عن هطول أمطار تصل إلى 25 لتراً للمتر المربع في كل ساعة في تدمير عدد من السيارات وإصابة قائديها بجروح خطيرة، كما دمرت العاصفة متجر أثاث كامل. 

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب السيارات في مدينة بادربورن، كما تعطل السفر بالسكك الحديدية  حيث دعت الشرطة الناس إلى البقاء في منازلهم.

وكانت خدمات الأرصاد الجوية الألمانية قد أصدرت تحذيراً من العاصفة، أمس الجمعة حيث توقعت هبوب رياح تصل إلى 130 كم / ساعة (80 ميلاً في الساعة) في بعض الأماكن.

وضرب الطقس السيئ لأول مرة غرب البلاد، كما كان من المقرر أن ينتقل شرقا في وقت لاحق من المساء.

وأوقفت فرقة رامشتاين الألمانية حفلاً في لايبزيغ بشرق ألمانيا، حيث طلب مذيع في الساحة من رواد الحفل البحث عن مأوى عاجل وسط عاصفة.

وغرد عضو برلماني من حزب الخضر عن الإعصار، عبر «تويتر» قائلاً: «أزمة المناخ لن تتوقف، كما أن الطقس القاسي سيستمر في الازدياد».

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة «فرانس برس» إنه بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي خلال هذا الوقت من العام  تسبب إعصار آخر في أضرار جسيمة في المدينة الواقعة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وقالت قوات الأمن إن العديد من الأسطح تطايرت، واقتلعت الأشجار في المنطقة المحيطة، كما انهار كوخ خشبي في منطقة فرانكونيا الجنوبية الجنوبية  مما أدى إلى إصابة 14 شخصًا بينهم أطفال.

ونُقلت على إثر ذلك امرأة، 37 عاماً، جواً إلى المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة.

 

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