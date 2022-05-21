عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفيسبوك فضحهم.. ضبط 8 صبية يلقون الحجارة على السيارات بالقرب من الاسمرات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ضبط رجال الأمن ٨ من الصبية لقيامهم بإلقاء حجارة من أعلى منطقة جبلية مطلة على أحد المحاور الرئيسية بمنطقة المقطم بالقاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً قيام عدد من الصبية بإلقاء حجارة من أعلى المنطقة الجبلية الخلفية لحى الأسمرات "بإرتفاع حوالى 40 متر" والمطلة على إمتداد محور حسب الله الكفراوى تجاه محور الشهيد بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالانتقال الفورى والفحص بالمنطقة المشار إليها تبين عدم وجود شئ ، وفى وقت لاحق وحال مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بمحل الواقعة المشار إليها .

أمكن ضبط (8 من الصبية  - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم أعلى الهضبة الجبلية المتاخمة لمسكنهم والمطلة على المحور المشار إليه وقيامهم باللهو بالحصى والحجارة  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك حي الأسمرات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

تعرض محمد ممدوح لـ حادث

ترشيحاتنا

أوكرانيا تقترح إبرام اتفاقية دولية للحصول على تعويضات من روسيا

هل يمكن قيام الليل بالاستغفار؟ ..11 أمراً تغفلها عن مسلك الأبرار

أكثر من مليون جنيه..ناسا ترصد جائزة لمن يصمم ميتا فيرس للحياة على المريخ

تحمي من المخاطر الصحية .. بدائل طبيعية للمكملات الغذائية من الأطعمة اليومية

إعصار مدمر يضرب ألمانيا ويصيب عشرات الأشخاص بجروج خطيرة |شاهد

أردوغان وجونسون يتفقان على فتح طرق الإمداد أمام الحبوب الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ