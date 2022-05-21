الفيسبوك فضحهم.. ضبط 8 صبية يلقون الحجارة على السيارات بالقرب من الاسمرات

ضبط رجال الأمن ٨ من الصبية لقيامهم بإلقاء حجارة من أعلى منطقة جبلية مطلة على أحد المحاور الرئيسية بمنطقة المقطم بالقاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً قيام عدد من الصبية بإلقاء حجارة من أعلى المنطقة الجبلية الخلفية لحى الأسمرات "بإرتفاع حوالى 40 متر" والمطلة على إمتداد محور حسب الله الكفراوى تجاه محور الشهيد بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالانتقال الفورى والفحص بالمنطقة المشار إليها تبين عدم وجود شئ ، وفى وقت لاحق وحال مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بمحل الواقعة المشار إليها .

أمكن ضبط (8 من الصبية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم أعلى الهضبة الجبلية المتاخمة لمسكنهم والمطلة على المحور المشار إليه وقيامهم باللهو بالحصى والحجارة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.