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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جويل مردينيان بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

جويل مردينيان
جويل مردينيان

نشرت الإعلامية جويل مردينيان، صور جديدة لها، وقامت بمشاركة الصورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنثوية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي  فستان  قصير باللون الأصفر منقوش بالورود الحمراء بتصميم الكب وبقصة مختلفة من منطقة الأكتاف  والصدر وأختارت حقيبة من الجلد باللون الأحمر، مع سليبر بنفس اللون، وهو ما تماشى مع إطلالتها بشكل كبير .

 

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وقامت جويل مردينيان بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلا على اكتافها وظهرها بتسريحة ناعمة وانسيابية ، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.

ولم تتكلف جويل مردينيان في وضع  المكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الكشمير الناعم الفاتح ، مع الماسكرا والكحل الأسود  والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة للغاية تبرز من جمال ملامحها.

 

 

ولم تتكلف جويل مردينيان  في ارتداء الإكسسوارات ، حيث إنها اختارت اساور وساعة يد باللون الفضي ونضارة شمسية باللون الأسود وفريم باللون الأحمر، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

حياة جويل مردينيان 

 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

 

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 

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