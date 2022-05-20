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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ أسماء جلال عبر انستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة أسماء جلال علي مشاركة متابعيها صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "أسماء" في الصور بإطلالة أنيقة  جذابة من سيارتها ، ما أثار إعجاب متابعيها.

 

بإطلالة خضراء.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فستان أخضر.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة


وشاركت أسماء جلال في الماراثون الرمضاني المنقضي بمسلسل "توبه" من تأليف عدد من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته النجم عمرو سعد، ماجد المصرى، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفى.


تدور أحداث مُثيرة وشيقة تشهدها الدراما الاجتماعية في مسلسل توبة في إطار تشويقي بمنطقة شعبية مصرية عتيقة بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة.


ويعيش بطل المسلسل الفنان عمرو سعد هاربًا من ماضية المجهول أحمد السيد عبد التواب وشهرته "توبة"، وسط أهل الحارة منذ 7 أعوام، بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود يطارده لينغص عليه.

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