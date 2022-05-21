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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو مروع.. محاكمة بريطاني هجم بساطور على ركاب قطار بلندن

محاكمة بريطاني هجم
محاكمة بريطاني هجم بساطور على ركاب قطار بلندن

وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة هجم فيها شخص بريطاني بـ «ساطور» على الركاب داخل أحد القطارات في العاصمة البريطانية، لندن. 

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وحسب صحيفة «الديلي ميل» شن ريكي مورجان، 34 عاماً، هجوماً مروعاً على ركاب قطار محلي بالساطور مما أصابهم بحالة شديدة من الرعب. 

وأظهر مقطع الفيديو الذي عرضته محكمة أولد بيلي أنه بينما يحاول الركاب الفرار من الراكب المجنون أكد لهم أنه لا يريد سوى الهجوم على  شخص يدعى جيمس بوريت. 

من جانبه، قال الضحية « بوريت» للمحكمة إن الهجوم المروع الذي حدث، و تسبب له  في  إصابة شديدة في يده جعله يشعر وكأنه في مسلسل الخيال العلمي « Terminator» من بطولة، ‏لاعب كمال أجسام، والممثل النمساوي و الأمريكي، أرنولد شوارزنيجر. 

وأجل قاضي محكمة أولد بيلي، جون هيلين النطق بالحكم على المتهم  ريكي مورجان  إلى 22 يوليو لإعداد تقرير نفسي عنه.

 في وقت سابق، كانت المحكمة قد استمعت إلى أن السيد بوريت ومورجان لا يعرفان بعضهما تماماً، وليس هناك أي مبرر للهجوم الذي حدث على خط اليوبيل بين جرين بارك وشارع بوند في 9 يوليو من العام الماضي. 

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