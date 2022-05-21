أخبار السيارات.. أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا 2023 في مصر.. رولز رويس تكشف عن أحدث طراز من بوت تيل الفاخرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2023 في مصر .. صور
تعزز السيارة شيفروليه أوبترا تواجدها داخل السوق المصرية بعد طرح موديل 2023، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تقدم بالعديد من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة.
رولز رويس تكشف النقاب عن أحدث طراز من بوت تيل الفاخرة.. صور
كشفت رولز رويس عن أحدث طراز من Rolls Royce Boat Tail ويعتبر هو الثاني في سلسلة تتكون من ثلاث سيارات فقط تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون جنيه إسترليني قبل ظهوره في Concorso d'Eleganza Villa d'Este في نهاية هذا الأسبوع.
لقطات تجسسية جديدة للسيارة بي إم دبليو M3 CS موديل 2024.. صور
حققت شركة بي إم دبليو مكانة كبيرة وقوية داخل أسواق السيارات العالمية، حيث تقدم باقة من الطرازات المتنوعة، بين السيدان القياسية والرياضية، والهاتشباك، والكروس أوفر، والرياضية متعددة الاستخدام.
فولكس فاجن توقع صفقة لتزويد ماهيندرا بمكونات كهربائية.. صور
أعلنت فولكس فاجن وماهيندرا رسمياً عن اتفاقية جديدة موقعة بين الشركتين في 18 مايو ، والتي ستركز على التعاون في المستقبل في مجال السيارات الكهربائية، بموجب الصفقة الجديدة، ستزود شركة صناعة السيارات ومقرها فولفسبورج الشركة المصنعة الهندية بمكونات كهربائية من منصة MEB، وسيشمل التعاون مجموعة من الاتفاقيات الأخرى.
بوليستار تؤكد طرح طراز 3 رسميًا في أكتوبر 2022 لأول مرة.. صور
تواصل Polestar توسيع مجموعة سياراتها الكهربائية مع إطلاق طرازها الثالث وأول سيارة دفع رباعي، حيث ستشترك Polestar 3 في أجزاء صغيرة مع الجيل الثالث القادم من فولفو XC90، ولكن سيتم تشغيلها بواسطة مجموعة نقل حركة فريدة من نوعها.