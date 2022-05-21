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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية جديدة للسيارة بي إم دبليو M3 CS موديل 2024.. صور

لقطات تجسسية جديدة
لقطات تجسسية جديدة لـ بي إم دبليو M3 CS موديل 2024

حققت شركة بي إم دبليو مكانة كبيرة وقوية داخل أسواق السيارات العالمية، حيث تقدم باقة من الطرازات المتنوعة، بين السيدان القياسية والرياضية، والهاتشباك، والكروس أوفر، والرياضية متعددة الاستخدام.

بي إم دبليو M3 CS موديل 2024

لقطات تجسسية جديدة لـ بي إم دبليو M3 CS موديل 2024

 

ومن خلال صور تجسسية كشفت عن السيارة الرياضية  M3 CS موديل 2024، بعد أن ظهرت داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية وهي تضم الكثير من التمويهات الخارجية، وعلى الرغم من تلك التمويهات فيمكن مشاهدة اللمسات الخاصة بهذه السيارة.

لقطات تجسسية جديدة لـ بي إم دبليو M3 CS موديل 2024

تظهر السيارة بي إم دبليو M3 CS موديل 2024 بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز مدعومة باطارات خفيفة الوزن ملفوفة بعجلات ميشلان بايلوت SPORT KB2، مع مصد أمامي بارز متعدد الفتحات الهوائية وبشكل رياضي انيق، وناشر خلفي من الياف الكربون، بالاضافة إلى شبكة هوائية معدلة ذت قضبان افقية المظهر.

لقطات تجسسية جديدة لـ بي إم دبليو M3 CS موديل 2024

وتضم السيارة بي إم دبليو M3 CS موديل 2024 أنظمة للمكابح عالية الأداء، مع توقعات بطرح أدوات رقمية يبلغ قياسها 12.3 بوصة، وشاشة عرض ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 14.9 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بالحماية والأمان، وأنظمة دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.

لقطات تجسسية جديدة لـ بي إم دبليو M3 CS موديل 2024

من الممكن أن تحصل السيارة بي إم دبليو M3 CS على محرك محسن، مكون من 6 أسطوانات سعة 3000 سي سي "تيربو مزدوج"، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 533 حصانا.

لقطات تجسسية جديدة لـ بي إم دبليو M3 CS موديل 2024
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