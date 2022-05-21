بوليستار تؤكد طرح طراز 3 رسميًا في أكتوبر 2022 لأول مرة.. صور

تواصل Polestar توسيع مجموعة سياراتها الكهربائية مع إطلاق طرازها الثالث وأول سيارة دفع رباعي، حيث ستشترك Polestar 3 في أجزاء صغيرة مع الجيل الثالث القادم من فولفو XC90 ولكن سيتم تشغيلها بواسطة مجموعة نقل حركة فريدة من نوعها.

وأعلنت شركة صناعة السيارات السويدية، أن الظهور الرسمي لكروس أوفر عديم الانبعاثات؛ من المقرر أن يتم في أكتوبر من هذا العام، وسيكون العملاء قادرين على طلبها في يوم العرض العالمي الأول.

الإعلان الرسمي مخفي في بيان صحفي يلخص مبيعات Polestar والنتائج المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام، وتعتقد الشركة أن لديها القدرة على النمو بشكل كبير مع إطلاق Polestar 3 حيث أن سوق سيارات الدفع الرباعي هي واحدة من أعلى قطاعات النمو والهامش في صناعة السيارات اليوم.

قال توماس إنجينلاث الرئيس التنفيذي لشركة Polestar: نعتقد أن نمونا المستقبلي سيتسارع أكثر بدخولنا إلى سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المربح في وقت لاحق من هذا العام مع العرض العالمي الأول في أكتوبر للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات Polestar 3 ذات الأداء الكهربائي التي طال انتظارها. بولستار 3 ، الذي سيتم تصنيعه في الولايات المتحدة والصين، سوف يبرز بين عروض سيارات الدفع الرباعي الأخرى ويعزز مسار النمو القوي لدينا ليأخذنا إلى مرحلتنا التالية.

لا يوجد الكثير من التفاصيل في الوقت الحالي بخصوص Polestar 3، لكننا نعلم أنه سيكون متاحًا بمحرك أو محركين كهربائيين، وسيتم بيعها فقط في تكوين من صفين وسيتم وضعها كمنتج أغلى ثمناً وأكثر فخامة ورياضية من فولفو XC90 كما ذكرنا أعلاه، وستستند سيارتا الدفع الرباعي من السويد على نفس المنصة، ولكن سيتم تجهيز Polestar 3 بمحركات كهربائية بحتة حصرية، وسيتم بناء النموذج في الولايات المتحدة.

وبالنسبة لنتائج مبيعات Polestar تقول الشركة بفخر إنها سلمت عددًا قياسيًا من المركبات الجديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وتم تسليم حوالي 13600 مركبة حول العالم أو أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتتواجد Polestar الآن في 23 سوقًا بهدف الوصول إلى 30 سوقًا بحلول نهاية العام المقبل.