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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح تذاكر حفل أصالة نصري في جدة.. الليلة

أصالة نصري
أصالة نصري

تنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح تذاكر حفلتها المرتقبة في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 26 مايو الجاري، إذ أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن طرح تذاكر الحفل، اليوم، السبت 21 مايو. 

 

أغاني أصالة نصري 

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، أغنية أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم “جرأة”. 

أغنية “جرأة” لـ أصالة نصري، من كلمات: عبد الله بن فيصل بن يزيد، وألحان: ‫وتر‬. 

 

أحدث أعمال أصالة 

وطرحت الفنانة أصالة نصري أحدث أغانيها باللهجة الخليجية، والتي تحمل اسم «تقول تبغاني»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق “ديزر” للموسيقى.

 

أغاني أصالة الجديدة  

كما حصدت الفنانة أصالة نصري، 2 مليون و425 ألف مشاهدة خلال ساعات بأحدث أغانيها «أنا دخيل الله» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم الجمعة 7 يناير، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وتطبيق “ديزر” للموسيقى.

أغنية «أنا دخيل الله» لـ أصالة نصري، من كلمات: سعود البابطين، ألحان: الموسيقار د. طلال، توزيع: ميثم علاء الدين، إيقاع: سمير القطان، كمانات: مجد الجريدة، جيتار: روكيت، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، كلارنيت: غسان، مكس وماسترينج: جاسم محمد. 

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