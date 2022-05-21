4 أيام للتحقيقات.. حبس زوج عشريني أشعل النيران بتوكتوك نجلة زوجته في سوهاج

أمرت نيابة قسم ثانٍ سوهاج، بحبس عامل في منتصف العشرينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاشعاله النيران في توكتوك مِلك نجلة زوجته، ربة منزل ثلاثينية؛ لوجود خلافات عائلية قائمة فيما بينهما، دائرة القسم بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بدراجة نارية "توكتوك"، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بدراجة نارية "توكتوك"، متوقفه على جانب الطريق مِلك المدعوة (أمل. م. ح - 33 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، وبسؤالها اتهمت المدعو (عبد السلام. ذ. ع- 25 سنة- سائق- ويقيم بندر أخميم- زوج والدة المبلغة)، بإشعال النيران بالتوكتوك ملكها؛ بسبب خلافات عائلية قائمة فيما بينهما.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات بشرية.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار اذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.