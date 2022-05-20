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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ثلاثة شباب غرقا بنهر النيل في سوهاج

الضحايا
الضحايا

لقي ثلاثة شباب مصرعهم غرقًا، أثناء استحمامهم في نهر النيل، حيث غرق أحدهم وحاول صديقيه إنقاذه إلا أنهم فارقوا الحياة بلحظة واحدة، وذلك ببرديس بدائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق ثلاثة أشخاص في نهر النيل بالقرب من جزيرة نجع العرب بناحية قرية برديس دائرة المركز.

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وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتشار الجثث الثلاثة، وتبين غرق 3 شباب من بينهم شقيقين، كل من "علاء. ع"، "كريم. ع"، و"إبراهيم. م"، ويقيمون بنجع العرب بناحية قرية برديس دائرة مركز شرطة البلينا أثناء الاستحمام في نهر النيل، هربًا من حرارة الجو.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج غرق شباب الحياة نهر النيل

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