زيزو في صدارة الهدافين.. ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وانبي

يواجه النادي الأهلي نظيره نادي إنبي، اليوم السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري.

وستقام مباراة الأهلي أمام إنبي على ملعب "بتروسبورت" في تمام التاسعة مساء اليوم.

ويحتل الأهلي فى المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ويحتل إنبي في المركز التاسع برصيد ٢٤ نقطة.

ولم يفز الأهلي فى آخر 4 لقاءات، حيث خسر من المصري وتعادل مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والبنك الأهلي.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي وإنبي .. الليلة

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) المركز الأول برصيد 11 هدفًا.

2- كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) برصيد 8 أهداف.

3- جون إيبوكا (إنبي) - محمد هلال (البنك الأهلي) برصيد 7 أهداف

4- خالد قمر (الجونة) - مروان حمدي (سموحة) - أمادو نياس (المقاولون العرب) برصيد 6 أهداف.

5- عمر السعيد (الزمالك)- محمد مجدي أفشة، محمد شريف وبيرسي تاو (الأهلي) - أشرف بن شرقي (الزمالك)- محمود وادي وإبراهيم عادل (بيراميدز)– ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد رفعت وأحمد عاطف وأيمن الصفاقسي (فيوتشر) برصيد 5 أهداف.