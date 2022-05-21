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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول جثمان الفنان سمير صبرى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر.. فيديو وصور

صدى البلد

وصل منذ دقائق، جثمان الفنان الراحل  سمير صبرى، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه.

وذلك بحضور الفنانين أحمد السقا ويسرا وفيفى عبده وإيهاب فهمى والإعلامية بوسي شلبى. 

وتوفى الفنان الكبير سمير صبري، أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام  آخرها “2 طلعت حرب” للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

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بيومي فؤاد فيفي عبدة يسرا تامر عبد المنعم الفنانة يسرا الزعيم عادل امام احمد السقا صلاة الجنازة

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