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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط مستريح الإسكندرية.. استولي على أموال مواطنين بزعم استيراد الأدوات الصحية

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بتضررهم من قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها فى مجال استيراد الأدوات الصحية مقابل أرباح سنوية، وتوقف عن سداد الفائدة والأرباح، واستولى على تلك المبالغ دون رد بالمخالفة للقانون.

 

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بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، كما كشفت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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