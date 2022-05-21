محافظ الإسكندرية: شاطئ الأنفوشي المجاني يستقبل أول فوج من ذوي الهمم

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية استعدت بشكل جيد لاستقبال أهالي المدينة وزوارها خلال موسم الصيف.

ووجه المحافظ، اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمراعاة ذوي الهمم على الشواطئ وتوفير جميع سبل الراحة والرفاهية لهم على الشواطئ.

وأكد أنه تم السماح بدخول ذوي الهمم بالمجان لجميع شواطئ المحافظة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

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وقال الشريف: “مراعاة لأبنائنا من ذوي الهمم و لدمجهم في المجتمع ومحاولة توفير جميع احتياجاتهم، فقد تم تطوير رامب نزول البحر المخصص لهم بشاطئ المندرة المجاني ليستوعب أكبر عدد منهم مع تزويده برشاشات مياه تضفي جوا من البهجة والفرحة عليهم، بالإضافة لتخصيص دورات مياه مجهزة لهم”.

وأضاف أن شواطئ الإسكندرية ترحب باستقبال جميع الجمعيات التي ترعى ذوي القدرات الخاصة والمسنين والأيتام وغيرهم فى محاولة للترفيه عنهم.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ بتوفير جميع سبل الدعم والرعاية لذوي الهمم، أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شاطئ الأنفوشي المجاني استقبل اليوم، السبت، أول فوج من ذوي الهمم من جمعية “أم الرحمة”، وقد ضم الفوج ٣٠ فردا من ذوي الهمم والذين أبدوا فرحتهم الشديدة بنظافة رمال الشاطئ وجمال مياه البحر، كما أثنوا على حفاوة واستقبال مسئولي الشاطئ لهم ومساعدتهم فى الوصول لمياه البحر.

وأوضح رشاد أن شاطئ الأنفوشي المجاني يعد ثاني شواطئ الإسكندرية التى تفتح أبوابها وتقدم خدماتها للرواد بالمجان بعد نجاح تجربة شاطئ المندرة المجانى والذي تم تشغيله العام الماضي، لافتا إلى أنه تم تجهيز الشاطئ بمشاية من بوابة الشاطئ وحتى مياه البحر وبطول نحو المائة متر والتى ساعدت ذوي الهمم و كبار السن فى الوصول إلى مياه البحر نتيجة لما يتمتع به الشاطئ من عمق المساحة الرملية.