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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرطة النقل والمواصلات تنظم حملة للتبرع بالدم

صدى البلد

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة الإدارة، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا .
 
من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة، عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

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