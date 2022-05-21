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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كابتن سيدات طائرة الأهلي: هدفنا الفوز ببطولة إفريقيا

صدى البلد

أكدت نهلة سامح، كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات أن لاعبات الأهلي لديهن رغبة قوية في التتويج بلقب البطولة الإفريقية، مشيرة إلى أنهن استعددن بشكل قوي للمشاركة في البطولة منذ انتهاء بطولتي الدوري والكأس بفوز الأهلي بكل منهما.


وأشارت نهلة سامح إلى أن التتويج بلقب إفريقيا هو الهدف الرئيسي للاعبات الفريق منذ بداية الموسم، خاصة وأن البطولة القارية هي البطولة المحببة دومًا لسيدات طائرة الأهلي.

وأوضحت أنها تتحدث مع زميلاتها باستمرار من أجلل التركيز بقوة في المباريات، وبذل أقصى مجهود لديهن من أجل حسم اللقب.


وتضم بعثة الفريق في تونس ١٤ لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، والأوكرانية بوجدانا، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.

 

نهلة سامح الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات الدوري والكاس لقب إفريقيا طائرة الأهلي

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