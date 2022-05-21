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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: مكتبي مفتوح دائما أمام المستثمرين ورواد الأعمال للاستماع إلى مطالبهم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من المستثمرين في إطار بحث مطالبهم والتعرف على أرائهم ومناقشة مقترحاتهم بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، يأتى هذا ضمن سلسلة لقاءات يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة دورية للنهوض بقطاع الاستثمار وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين لتحقيق مزيد من الفرص الإستثمارية بالمحافظة.


وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد سبق ووجه خلال لقائه بمجلس إدارة منطقة قويسنا الصناعية الأربعاء الماضي  بعقد لقاء أسبوعى بالمستثمرين ورجال الأعمال لتقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات المعنية كون قطاع الإستثمار أحد روافد التنمية الإقتصادية الشاملة ، وخلال اللقاء ناقش المحافظ عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين ، موجهاً كافة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية عاجلة حيال تلك الطلبات بما يضمن دفع عجلة الإقتصاد بربوع المحافظة ، مؤكداً على أن مكتبه مفتوح دائماً أمام المستثمرين ورواد أعمال المشروعات الصغيرة لتقديم الدعم اللازم لهم لدفع عملية البناء والتنمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على إستمرار عقد اللقاءات الأسبوعية بالمستثمرين ، لافتاً أن الدولة  تدعم المستثمر الجاد بهدف التوسع في إقامة المشروعات الصناعية والتي تساهم بدورها في توفير فرص عمل جادة وحقيقة للشباب وخفض معدلات البطالة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية .

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