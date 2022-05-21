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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى رحيل شاعر الرفض امل دنقل ..محطات في حياته

صدى البلد

تمر اليوم ذكرى رحيل الشاعر الكبير أمل دنقل  الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 21 مايو من عام 1983مً واسمه الحقيقى محمد أملفهيم أبو القسام محارب دنقل.


 وأمل دنقل الذى ولد فى يونيو من عام 1940، كان والده عالمًا من علماء الأزهر، ممّا أثر فى شخصية أمل دنقل وقصائده بشكل واضح.

وقد أطلق عليه والده اسم "أمل" بسبب النجاح الذى حققه بعد ولادته فى نفس السنة التى حصل فيها على إجازة العالمية، عُرف أمل بالنباهةوالذكاء والجد تجاه دراسته، وقد التحق بمدرسة ابتدائية حكومية أنهى فيها دراسته سنة 1952.


 

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رحل أمل دنقل إلى القاهرة بعد أن أنهى دراسته الثانوية فى قنا وفى القاهرة التحق بكلية الآداب ولكنه انقطع عن الدراسة منذ العام الأوللكى يعمل

 

لقب «أمل» بشاعر الرفض، لأنه اختار موقعه من اللحظة الأولى على يسار السلطة، وانحاز للعمال والطلاب والفئات المهمشة.

 

كانت بداية أمل الحقيقية مع الشعر عام 1969 حين كتب «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة»، وهو الديوان الذي جسد فيه الشعور العربيالمحتقن والمحبط عقب نكسة 1967.

 

يقول في قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة:

 

أيتها العرافة المقدسة

 

جئت إليك مثخنًا بالطعنات والدماء
 

أزحف فى معاطف القتلى وفوق الجثث المكدسة

 

منكسر السيف، مغبر الجبين والأعضاء

 

أسأل يا عذراء عن فمك الياقوت

 

عن نبوءة العذراء

 

عن ساعدي المقطوع

 

وهو ما يزال ممسكًا بالراية المنكسة


 

تسببت قصيدته «أغنية الكعكة الحجرية» في غلق مجلة سنابل، التي نشرتها، كذلك فُصِل رئيس تحريرها، وهي القصيدة التي كتبها «أمل» عام1972، وتنبأ فيها بالثورة في ميدان التحرير، وخروج مظاهرات حاشدة.

 

كان «أوراق الغرفة 8» آخر دواوينه، حيث كتبه وهو يصارع مرض السرطان، ونُشر بعد وفاته، وتميزت قصائد الديوان بحس فلسفيوسياسي، وعبّر فيه عن معاناته مع المرض، وتصوراته عن الحياة، ولحظات ما قبل الموت، ودون فيه آخر أيام حياته.


 
 

يقول في قصيدة ضد من:


 


 

في غُرَفِ العمليات,


 


 

كان نِقابُ الأطباءِ أبيضَ,


 


 

لونُ المعاطفِ أبيض,


 


 

تاجُ الحكيماتِ أبيضَ, أرديةُ الراهبات,


 


 

الملاءاتُ,


 


 

لونُ الأسرّةِ, أربطةُ الشاشِ والقُطْن,


 


 

قرصُ المنوِّمِ, أُنبوبةُ المَصْلِ,


 


 

كوبُ اللَّبن,


 


 

كلُّ هذا يُشيعُ بِقَلْبي الوَهَنْ.


 


 

كلُّ هذا البياضِ يذكِّرني بالكَفَنْ.


 


 

في 21 مايو 1983، رحل أمل دنقل بعد معاناة طويلة مع السرطان في الغرفة رقم 8، بمعهد الأورام بالقاهرة.

مرض السرطان كلية الاداب أمل دنقل شاعر الرفض ذكرى رحيل أوراق الغرفة 8 الديوان الشعر

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