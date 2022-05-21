صورة لنجم المنتخب الليبي وراء فبركة توقيع بن شرقي للأهلي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لـ توقيع أشرف بن شرقي نجم الزمالك لـ الأهلي عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وجاءت الصور عبارة عن صورة له بصحبة أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي أثناء توقيع العقد، وأخري بصحبة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي.

وتبين عدم صحة تلك الصور وفبركتها حيث أن من قام بفبركة الصور استغل صورة قديمة لـ سيد عبدالحفيظ بصحبة طارق التائب نجم منتخب ليبيا في 26 ديسمبر 2019 بالإضافة لفبركة صورة أمير توفيق مع بن شرقي.

وكان طارق التايب تواجد في الأهلي في هذا التوقيت من أجل دعوة مجلس الإدارة لحضور مباراة اعتزاله وتم التقاط الصورة في ذلك اليوم بصحبة سيد عبدالحفيظ.

في سياق متصل، علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات للصحفيين اليوم:" نحن في عصر الاحتراف ومن حق بن شرقي التوقيع لأي فريق لأنه عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري".

وتابع مرتضى منصور قائلا :" أشرف بن شرقي لاعب محترف وعقده ينتهي مع النادي، ولو هو وقع للأهلي أعمل أيه يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه، ده احتراف ومش هأخطفه يعني".