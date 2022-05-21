ضبط عاطل بحوزته 56 لفافة مواد مخدرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة الهيروين والحشيش وبحوزته كمية من تلك المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد ورود معلومات سرية، بقيام عاطل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، باتخاذ منطقة تابعة للمركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "أ ح م" 38 سنة عاطل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته 16 كيس بلاستيكى صغير الحجم تحتوى على مخدر الهيروين، و40 لفافة من مخدر الحشيش وهاتف محمول، ومبلغ مالى.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.