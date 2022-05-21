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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أستراليا.. زعيم حزب العمال يتعهد بتوحيد البلاد بعد فوزه بالانتخابات

أستراليا.. زعيم حزب
أستراليا.. زعيم حزب العمال يتعهد بتوحيد البلاد بعد فوزه

قال زعيم حزب العمال في أستراليا أنتوني ألبانيز، الذي قاد حزبه للفوز في الانتخابات التشريعية في أستراليا، السبت، بعد 9 سنوات من المعارضة، إنه يريد توحيد الأستراليين.

وأضاف ألبانيز للصحفيين، في أول تصريح له أثناء مغادرته منزله لحضور احتفال حزب العمال في سيدني "أريد أن أوحد البلاد"، حسب وكالة "رويترز".

وتابع "أعتقد أن الناس يريدون الاتحاد وتحقيق مصلحتنا المشتركة والهدف المشترك.. أعتقد أن الناس عاشوا الكثير من الانقسام وكفى، وما يريدونه هو أن يتحدوا كأمة وأنا أعتزم قيادة ذلك".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون إنه اتصل بألبانيز للإقرار بهزيمته في انتخابات السبت، وتهنئته بالفوز.

وقال موريسون "تحدثت هذا المساء مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيزي وهنأته بفوزه الانتخابي".

وصوت أكثر من 17 مليون ناخب في أستراليا السبت، لاختيار أعضاء برلمانهم، وسط تقديرات ترجح تقدم حزب العمال المعارض.

من جانبه، طالب ألبانيز من الناخبين "منحه فرصة"، قائلا "امنحوا هذا البلد فرصة، فلدينا خطط"

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