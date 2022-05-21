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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد حمدي يعود لقائمة الإسماعيلي استعدادًا للبنك الأهلي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

عاد عماد حمدي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقه لملاقاة البنك الأهلي عصر غدًا الأحد على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان اللاعب قد غاب عن مواجهة الإسماعيلي الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا التى انتهت بفوز الدراويش بهدفين نظيفين، لتراكم الإنذارات.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، قائمة لاعبيه التى ضمت 23 لاعبًا وهم :

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان

فى خط الدفاع .. عصام صبحي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني ومحمد دسوقي

فى خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي ومدحت فقوسه وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي

فى خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وحازم مرسي ومروان حمدي وأبو بكر حمزة. 

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