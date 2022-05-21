هولندا تعلن تسجيل إصابات جديدة بمرض جدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في هولندا السبت، اكتشاف مزيد من حالات الإصابة بمرض جدري القرود في البلاد، بعد يوم من تأكيد أول حالة إصابة.

وقال المعهد الوطني للصحة في بيان "اكتشفنا عدداً من الإصابات بمرض جدري القرود في هولندا"، حسب وكالة "رويترز".

ولم يقدم المعهد أرقاماً محددة لعدد الإصابات، ولم يعلن تفاصيل عن الأشخاص المصابين، لكنه قال إن مزيداً من المعلومات ستُعلن بعد عطلة نهاية الأسبوع.

بدورها، أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، السبت، تسجيل أول حالة مؤكدة يشتبه في إصابتها بمرض جدري القرود.

وقالت إن سويسرا سجلت إصابة لشخص بمرض جدري القرود، أصيب عن طريق "اتصال جسدي وثيق خارجي"، حسب وكالة "رويترز".

وذكرت أن المصاب استشار طبيبا لأنه أصيب بحمى وطفح جلدي وشعر بالضعف، مضيفة أن الشخص كان في عزلة بالمنزل وأن المرض يتطور بشكل طفيف.

وقالت السلطات في سويسرا إنها أبلغت الأشخاص الذين كانوا على اتصال به.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت رصد إصابات جديدة بمرض "جدري القرود" في عدة دول حول العالم، مشيرة إلى أن موجة التفشي الأخيرة تبدو "غير نمطية"، باعتبار أنها تحدث في البلدان غير الموبوءة.

وأوضحت في بيان أن عدد الإصابات بـ"جدري القرود"، وصل إلى 80 حالة في 11 دولة على الأقل، مؤكدة أنها تحقق في 50 حالة إضافية يشتبه بها في دول أخرى لم تسمها.

وجدري القرود، هو مرض ناجم عن عدوى فيروسية شائعة بالأساس في غرب ووسط إفريقيا، وهذا الأسبوع، وصف مسؤولون ألمان التفشي بأنه الأكبر على الإطلاق في المنطقة.

وهو فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، على الرغم من كونه أخف، وتم رصده لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب إفريقيا في العقد الماضي.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

ولا يوجد لقاح محدد لفيروس جدري القرود، لكن جرعة من لقاح الجدري العادي توفر قدرا جيدا من الوقاية، نظرا لقرب الشبه بين الفيروسين، وحال حدوث عدوى بجدري القرود، عادة ما يستغرق الأمر من 5 إلى 21 يوما حتى تظهر الأعراض على الشخص المصاب.

ويمكن أن يصاب الناس بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين بالفيروس، وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.