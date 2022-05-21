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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زعامة .. مستريح يستولى على مواشى المواطنين بقيمة 44 مليون جنيه بأسوان

حبس
حبس

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة شتى صور الجريمة ولاسيما المتعلقة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين .

وردت معلومات قطاع الأجهزة الأمنية بقيام (أحد الأشخاص "شهرته زعامة " - مقيم بقرية كلح الكرنك بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان "متهم ثانوى") بالاشتراك مع والده ( مقيم بذات الناحية "صاحب النشاط الرئيسى" – سبق ضبطه) فى إستلام رؤوس الماشية من المواطنين بأسلوب "الوعدة" ، بقيمة مالية تجاوزت (44 مليون جنيه) .. وعدم التزامه بالسداد للمواطنين فى المواعيد المحددة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والده على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية النصب أموال المواطنين زعامة رؤوس الماشية

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