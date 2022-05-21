زعامة .. مستريح يستولى على مواشى المواطنين بقيمة 44 مليون جنيه بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة شتى صور الجريمة ولاسيما المتعلقة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين .

وردت معلومات قطاع الأجهزة الأمنية بقيام (أحد الأشخاص "شهرته زعامة " - مقيم بقرية كلح الكرنك بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان "متهم ثانوى") بالاشتراك مع والده ( مقيم بذات الناحية "صاحب النشاط الرئيسى" – سبق ضبطه) فى إستلام رؤوس الماشية من المواطنين بأسلوب "الوعدة" ، بقيمة مالية تجاوزت (44 مليون جنيه) .. وعدم التزامه بالسداد للمواطنين فى المواعيد المحددة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والده على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.