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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

استولى على ربع مليار جنيه.. ننشر قصة القبض على مستريح كرداسة|فيديوجراف

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس "مستريح كرداسة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 250 مليون جنيه من أموال المواطنين، لاستثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية.

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200 مليون جنيه 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القت القبض على مستريح جديد بمنطقة كرداسة.

بلاغا تلقته الاجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بتضرر بعض الأشخاص بمدينة كرداسة من شخص جمع أموالا وفر هاربا.

وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الوقائع.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المتهم قام بجمع أكثر من ٢٠٠ مليون جنية من أشخاص عديدة في كرداسة.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف 

 

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