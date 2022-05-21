هاني الناظر: لا حالات مصابة بجدري القرود في مصر.. فيديو

أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بجدري القرود في مصر.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،:"حتى هذه اللحظة لا يوجد حالات مصابة بهذا المرض في مصر، وهذا المرض لا يقارن بفيروس كورونا".

وأوضح: "فيروس جدري القرود قديم، وهو من عائلة فيروس الجدري، وينشط في الربيع"، وأساس هذا المرض من أفريقيا، وأول حالة ظهرت في إنجلترا كانت لمواطن قادم من أفريقيا".

وأشار الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية،: "المرض ينتقل للإنسان السليم عن طريق الجهاز التنفسي أو التلامس المباشر أو لمس الأماكن المصابة لمريض".



وتابع: "أعراض المرض تبدأ بدرجة حرارة مرتفعة مع صداع وتكسير في الجسم وهمدان وإرهاق والتهاب في الغدد الليمفاوية، وبعد أيام يظهر طفح جلدي على هيئة حبوب"، مشيرا: "المرض يخف في خلال 10 أيام تلقائيا، ونادرا ما يؤدي إلى الوفاة".