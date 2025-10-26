قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
“ريتاج” من رحم المعاناة| الطفلة الفلسطينية بطلة احتفالية السلام تروي مأساتها: “نجوت بمفردي.. وهنرجع غزة”
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
الإعدام شنقا لـ فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

استقبل فرع البحر المتوسط والبحيرات الشمالية التابع للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وفدًا من ممثلي عدد من الدول الإفريقية، وذلك ضمن برنامج تدريبي نظمه المركز المصري الدولي للزراعة، في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستمرار التعاون مع الدول الإفريقية في المجالات البحثية والتدريبية.

جاءت الزيارة بإشراف كل من الدكتورة عبير أحمد منير رئيس المعهد، والدكتورة علا عبدالوهاب مدير الفرع، والدكتورة زكي شعراوي مدير مركز التدريب، وتنظيم كل من الدكتورة إيمان ممدوح عباس مسؤولة مركز التدريب بفرع الإسكندرية، والدكتورة هدير عبدالمجيد، والأستاذة هالة محمود ممثلات مركز التدريب بالفرع.

وهدفت الزيارة إلى التعرف على إمكانيات المعهد والأبحاث الحديثة في مجالات الاستزراع المائي، حيث تم استعراض محاضرتين علميتين في هذا المجال؛ الأولى حول استزراع وتغذية أسماك قشر البياض قدمها الدكتور حافظ مبروك أستاذ تغذية الأسماك، تلتها محاضرة من الدكتورة الزهراء المصري مدرس استزراع اللافقاريات حول استزراع Sea Urchin.

عقب ذلك قام الوفد، برفقة الدكتور حمدي عمر أحمد، بجولة ميدانية لمفرخ اللافقاريات البحرية للتعرف على الطرق والأنواع المستزرعة، تبعتها جولة في الأكواريوم السمكي ومتحف الأحياء المائية بالفرع.

وفي اليوم الثاني، توجه الوفد لزيارة محطة بحوث المكس، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمود المزين مدير المحطة، الذي رافقهم في جولة تعريفية بالمحطة والمزارع الإنتاجية بها والإمكانيات المتاحة. كما قام الدكتور خالد فاضل والأستاذة ولاء شوقي بتعريف الوفد بوحدة الطحالب والأنواع المستزرعة منها، بالإضافة إلى شرح حول أنواع الأسماك المستزرعة في المفرخ الخاص بالمحطة والطرق المتبعة في عمليات التفريخ.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

ترشيحاتنا

ريال مدريد

خالد الغندور يطرح مسابقة لتوقع نتيجة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض: استفدت من تواجدى باتحاد الكرة.. وعظمنا موارد الأهلي

قائمة حاتم باشات

حاتم باشات: خطة تطوير متكاملة لـ هليوبوليس وحلول واقعية لتحديات النادي

بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد