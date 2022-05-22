عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلمسات MILITEM الإيطالية .. تعديلات مميزة للنسخة العملاقة رانجلر فيروكس 500 |صور

بلمسات MILITEM الايطالية
بلمسات MILITEM الايطالية .. تعديلات مميزة للنسخة العملاقة

تعتبر السيارة جيب رانجلر واحدة من ابرز اصدارات الصانع الامريكي المخضرم، والتي تعد من اقوى وحوش الطرق الوعرة صاحبة قدرات الدفع الرباعي، حيث تمتلك السيارة العديد من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميم الخارجي المميز.

تعديلات مميزة للنسخة العملاقة "رانجلر" بمفهوم فيروكس 500

تعديلات مميزة للنسخة العملاقة "رانجلر" بمفهوم فيروكس 500

 

ويبدو أن السيارة جيب رانجلر وتحديدًا النسخة روبيكون 392، استطاعت ان تخطف انظار شركة التعديلات الايطالية MILITEM، لتقوم بوضع لمساتها الساحرة والتي تشمل العديد من الترقيات الداخلية والخارجية، لتظهر بمفهوم جديد، واسم جديد ايضا وهو " فيروكس 500".

 

قامت شركة التعديلات الايطالية MILITEM باعادة تهية غطاء المحرك الخاصة بالسيارة رانجلر، عن طريق وضع فتحات تهوية بالناحية الامامية لتبريد المحرك صاحب الـ 8 اسطوانات، بالاضافة إلى امداد السيارة بمصابيح LED ملونة وشريط LED في المصد الأمامي، إلى جانب مستشعرات حركة.

تعديلات مميزة للنسخة العملاقة "رانجلر" بمفهوم فيروكس 500

كما دعمت MILITEM السيارة رانجلر باقواس بارزة اعلى منطقة العجلات سواء كانت بالمنطقة الامامية أو الخلفية، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة، مع مجموعة اطارات اختيارية للتضاريس المختلفة قياسها 20 × 10 بوصة، وجنوط رياضية انيقة المظهر قياسها 22 × 9.5 بوصة تضم اطارات 325/50.

 

وتحتوي السيارة من الداخل على الكثير من اللمسات ايضا، حيث تمتعت بجلد الكنتارا ونابا المميز، وهو ما شمل ارجاء المقصورة الداخيلة التي ظهرت بمزيج يجمع بين الجلد الاسود والاحمر، مع بطانة للامتعة، معجلة قيادة متعددة الاستخدام مغلفة بلمسات رائعة، مع شعار MILITEM الذي يزين قمرة القيادة.

تعديلات مميزة للنسخة العملاقة "رانجلر" بمفهوم فيروكس 500

ويذكر أن اسعار السيارة المعدلة MILITEM رانجلر فيروكس 500 سوف تبدأ من 149.500 يورو، إلى جانب اضافة القيمية الضريبية.

جيب رانجلر السيارة جيب رانجلر فيروكس 500 رانجلر بمفهوم فيروكس 500 روبيكون 392

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

تحول تاريخي.. اليابان تتخلى عن سلمية ما بعد الحرب العالمية الثانية تجاه الصين

حضره 80 ألف شخص.. التحقيق في تسبب مهرجان لـ المثليين بانتشار جدري القرود

موعد مباراة حسم الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأستون فيلا

الدوري الإنجليزي يشتعل .. موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

بلمسات MILITEM الإيطالية .. تعديلات مميزة للنسخة العملاقة رانجلر فيروكس 500 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بثروة تخطت 16 مليار.. أغنى زوجين في المملكة المتحدة

احذري.. تناول الشاي بلبن يسبب الإجهاض

مصاب جدري القرود يمكنه نقل العدوى لمدة شهر

عقد قران ابنة مدحت العدل.. صور

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ