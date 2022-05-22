بلمسات MILITEM الإيطالية .. تعديلات مميزة للنسخة العملاقة رانجلر فيروكس 500 |صور

تعتبر السيارة جيب رانجلر واحدة من ابرز اصدارات الصانع الامريكي المخضرم، والتي تعد من اقوى وحوش الطرق الوعرة صاحبة قدرات الدفع الرباعي، حيث تمتلك السيارة العديد من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميم الخارجي المميز.

تعديلات مميزة للنسخة العملاقة "رانجلر" بمفهوم فيروكس 500

تعديلات مميزة للنسخة العملاقة "رانجلر" بمفهوم فيروكس 500

ويبدو أن السيارة جيب رانجلر وتحديدًا النسخة روبيكون 392، استطاعت ان تخطف انظار شركة التعديلات الايطالية MILITEM، لتقوم بوضع لمساتها الساحرة والتي تشمل العديد من الترقيات الداخلية والخارجية، لتظهر بمفهوم جديد، واسم جديد ايضا وهو " فيروكس 500".

قامت شركة التعديلات الايطالية MILITEM باعادة تهية غطاء المحرك الخاصة بالسيارة رانجلر، عن طريق وضع فتحات تهوية بالناحية الامامية لتبريد المحرك صاحب الـ 8 اسطوانات، بالاضافة إلى امداد السيارة بمصابيح LED ملونة وشريط LED في المصد الأمامي، إلى جانب مستشعرات حركة.

تعديلات مميزة للنسخة العملاقة "رانجلر" بمفهوم فيروكس 500

كما دعمت MILITEM السيارة رانجلر باقواس بارزة اعلى منطقة العجلات سواء كانت بالمنطقة الامامية أو الخلفية، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة، مع مجموعة اطارات اختيارية للتضاريس المختلفة قياسها 20 × 10 بوصة، وجنوط رياضية انيقة المظهر قياسها 22 × 9.5 بوصة تضم اطارات 325/50.

وتحتوي السيارة من الداخل على الكثير من اللمسات ايضا، حيث تمتعت بجلد الكنتارا ونابا المميز، وهو ما شمل ارجاء المقصورة الداخيلة التي ظهرت بمزيج يجمع بين الجلد الاسود والاحمر، مع بطانة للامتعة، معجلة قيادة متعددة الاستخدام مغلفة بلمسات رائعة، مع شعار MILITEM الذي يزين قمرة القيادة.

تعديلات مميزة للنسخة العملاقة "رانجلر" بمفهوم فيروكس 500

ويذكر أن اسعار السيارة المعدلة MILITEM رانجلر فيروكس 500 سوف تبدأ من 149.500 يورو، إلى جانب اضافة القيمية الضريبية.