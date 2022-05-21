سوبر ناتشورال.. حملة يطلقها طلاب إعلام 6 أكتوبر لدعم ذوي الهمم بمصر

أطلق طلاب كلية الإعلام وفنون الاتصال، بجامعة 6 أكتوبر، حملة بعنوان "سوبر ناتشورال.. لدعم ذوي الهمم في مصر"، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها في احتفالية "قادرون باختلاف" بهدف رعاية وتمكين ودمج ذوي الهمم في المجتمع وبذل الجهد و العطاء مع الأسر، والمؤسسات التربوية و التدريبية و التأهيلية، لتحقيق هذا الهدف النبيل.

وتتمحور فكرة الحملة حول تسليط الضوء علي النماذج الناجحة من ذوي الهمم والاشارة إلى كيفية استغلال قدرتهم.

وجاء شعار الحملة، "We The 11%"، والذي يعني أن ذوي الهمم يمثلون 11% من المجتمع المصري.

وكرمت الحملة، عددا من أبطال مصر من ذوي الهمم، وهم:

- البطلة دينا طارق.. بطل العالم في السباحة من ذوي الهمم

- مصطفى نوفل.. أيقونة عرض الأزياء والحاصل على أوسكار في مهرجان الإبداع الفني

- نورهان عثمان.. لاعبة سلة ومطربة في فريق الأوبرا



- رانيا وصفي.. إنفلوانسر

شارك في الحملة، كلا من: إسلام أشرف ، سيف الله اشرف ، إسراء محمد ، شيرين صبري ، آية رأفت ، ليلي عبدالعزيز، بسنت إيهاب ، محمد جمال ، حبيبة محسن ، نورالدين اشرف، رحمة عصام ، نورهان سعد ، سلطان عبدالله ، يوسف عصام.

وأشرف على الحملة، أ. رينال عويضة، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، وأشراف عام: أ.د. وأمل عبد القادر.