جامعة حلوان تصدر مطوية توضح خطوات الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية

أصدر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان مطوية توعوية بعنوان “مناهضة الأمية نهضة للوطن”، تحت شعار “لا للأمية في الجمهورية الجديدة”، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف عام وإعداد الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

يأتي ذلك استمرارًا للحملات المستمرة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بهدف توعية الطلاب والطالبات بآليات وخطوات الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للسعي قدما نحو المشاركة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في مصر، وتيسيرا على الطلاب والطالبات وضمانا لتوفير مسارات للتواصل الفعال عن بعد للرد عن جميع استفسارات وتساؤلات الطلاب حول المشروع القومي لمحو الأمية وفلسفته وأهدافه وآليات الالتحاق به وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقام الدكتور أحمد عبد الرشيد بتصميم مكونات محتوى المطوية لتغطي المحاور التالية:- الهدف من مشاركة طلاب جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية، والحوافز والامتيازات التي يحصل عليها الطلاب والطالبات عقب نجاحهم في تحرير أبناء الوطن من الأمية، والسن القانونية لالتحاق الدارسين الأميين بفصول محو الأمية، وآليات التحاق طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية، وخطوات التعاقد على فصول محو الأمية بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار وفقا للبروتوكول المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأوضح أنها جاءت لتحقيق عدة أهداف، منها توضيح الهدف من المشاركة في مشروع محو الأمية والذي يعد مشروعا قوميا تسعى الدولة إلى تنفيذه باستثمار طاقات طلاب الجامعات، وإزالة الغموض حول بعض الجوانب المتعلقة بالمشروع من حيث الإجراءات والحوافز وكيفية الالتحاق بالمشروع وشروطه والفئة المستهدفة، وإعطاء فكرة مبسطة حول أهم القرارات المنظمة للمشروع التي حددتها المجالس والجهات المعنية: ( المجلس الأعلى للجامعات – جامعة حلوان - الهيئة القومية لتعليم الكبار).



وقال إنه إيماناً بدور الجامعات المصرية بجميع كلياتها ومعاهدها في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري، قامت العديد من الجامعات بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على الأمية وفقاً لرؤية مصر 2030، وتم تفعيل هذه البروتوكولات في عدة جامعات منذ سنوات، وقد نجحت في استثمار طاقات طلابها في مناهضة خطر الأمية.

وأضاف أن جامعة حلوان حذت حذو هذه المبادرات الناجحة لمشاركة الجامعات في المشروع، ومن ثم فقد قامت بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بنظام التعاقد الحر والتنشيطي بتاريخ 16 مارس 2022، حيث يتيح نظام التعاقد الحر لطلاب الجامعة فتح فصل محو أمية مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يضمن الطالب من خلاله حصوله على مكافأة مالية من الهيئة العامة لتعليم الكبار المشارك في المشروع عن كل دارس ناجح، وهناك حوافز أخرى يحصل عليها الطالب عقب نجاحه في المشروع.

وذكر أن من هذه الحوافز منح الطلاب المشاركين في المشروع إفادات تقدير من الكلية التابع لها كل طالب تقديرا لقيامهم بنشاط مجتمعي في محو الأمية، وتكريم الطلاب الأوائل (الأعلى إنجازاً) المشاركين في المشروع على مستوى الكلية التابع لها الطالب وعلى مستوى الجامعة تقديراً لجهدهم المتميز في النشاط المجتمعي في محو الأمية، ومنح الطلاب المغتربين المشتركين في المشروع (الأعلى إنجازاً) الأولوية في الإقامة بالمدينة الجامعية، ويحصل الطلاب المشاركون في المشروع على رحلات من رعاية الشباب ويكون لهم الأولوية في الحجز لكل من الأماكن الأكثر إقبالا من قبل الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن المطوية تضمنت أيضاً السن القانونية للالتحاق الدارسين الأميين بفصول محو الأمية، حيث حدد القانون رقم 8 لعام 1991 الشريحة العمرية لسن الدارسين وتتراوح بين (16 و45 سنة، على أن يسمح للدارسين فوق سن 45 سنة بنسبة 5% من عدد الدارسين بكل فصل، ولا يسمح للدارسين في سن أقل من 16 سنة.

ولفت إلى أنها تضمنت عرض آليات التحاق طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية وهي: أن يقوم طلاب الكليات المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان (التربية ، الآداب، الخدمة الاجتماعية ، الاقتصاد المنزلي، العلوم، الفنون التطبيقية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية الرياضية بنات، التربية الرياضية بنين، السياحة والفنادق، الحقوق)، أو أي طالب أو طالبة بأي كلية بجامعة حلوان بتسجيل بياناتهم لدى وكالة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة (الاسم، الفرقة، الشعبة، الرقم القومي)، ثم يحدد لهم دورة تدريبية مجانية أو ندوة عند اكتمال العدد بهدف تأهيلهم للالتحاق بالمشروع ومساعدتهم في فتح الفصول بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار وكيفية تحضير الدروس بفصول محو الأمية.

واستعرض خطوات التعاقد على الفصول بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار، وهي:

1. يقوم الطالب بعد حصوله على التدريب بالكلية التابع لها بحصر عدد من المواطنين الأميين وصور بطاقة الرقم القومي لكل منهم في نطاق الحيز الجغرافي التابع له (الأسرة، الجيران، الأقارب، المدارس، مراكز الشباب، الجمعيات الأهلية الرسمية والمعتمدة، دور الحضانة).

2. يتوجه الطالب إلى فرع الهيئة التابع له طبقا للنطاق الجغرافي القريب منه ومعه صور من بطاقات الرقم القومي للمواطنين الذين يرغب في محو أميتهم، ومعه الأوراق التالية:

- (2) صورة للبطاقة الشخصية للطالب المعلم.

- (2) صورة من كارنيه الكلية أو ما إفادة قيد معتمدة ومختومة من الكلية.

- (2) صورة من الفيزا البريدية للطالب المعلم (يتم الحصول عليها من مكتب البريد القريب منه).

- (2) استمارة تعاقد حر أو تنشيطي ( يتم الحصول عليها من فرع الهيئة).

3. سوف يتم التأكد من قبل الموظف المختص بالإدارة التابعة لفرع الهيئة طبقا لكل محافظة من أن أصحاب البطاقات بياناتهم صحيحة وعلى قيد الحياة وغير مقيدين بفصول اخرى أو سبق لهم الالتحاق بفصول محو الأمية ونجاحهم بدورات سابقة من خلال إدخال الرقم القومي على قاعدة البيانات الموجودة بفرع الهيئة.

4. بعد التأكد من البطاقات الصحيحة سوف يقوم الموظف المختص بإعطاء الطالب استمارة معتمدة من الإدارة التابعة لفرع الهيئة بأسماء الدراسين الأميين وختم الهيئة (قائمة مسير الفصل) موضح بها موعد اختبارات الدارسين

5. يقوم الطالب بالتأكد من إدراج اسم جامعة حلوان والكلية التابع لها على الاستمارة

6. يقوم الطالب بتسليم صورة من (قائمة مسير الفصل) المختومة والمعتمدة من الهيئة إلى الكلية التابع لها .

7. يقوم الطالب / الطالبة بعد انتهاء إجراءات التعاقد على الفصل بتدريب الدارسين الأميين على القراءة والكتابة والحساب وفقاً للمنهج المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار. (للحصول على هذه المنهج من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ، أو من خلال وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أو من خلال منسق المشروع بكل كلية)

8. تعقد اختبارات هيئة تعليم الكبار في أربعة دورات امتحانية على مدار العام ( يناير– ابريل- يوليو- اكتوبر)، ويكون مكان الاختبار في أقرب مدرسة او مقر للدارسين الأميين

9. يتم تسليم الدارس الأمي الناجح في الاختبار المُعد له من قبل الهيئة شهادة محو الأمية بنفسه بعد استكتابه في الهيئة للتأكد من قدرته على القراءة والكتابة.