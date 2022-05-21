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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك|الفريق الأول ينهي استعدادته لمواجهة أسوان.. وتدريبات خاصة لحامد وشيكابالا

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالآتي:

بعد جراحة الصليبي.. أمير مرتضى يطمئن على كابتن الزمالك مواليد 2003
 تواجد داخل مقر نادي الزمالك اليوم ، عبدالله محمد صانع ألعاب فريق 2003، الذي خضع مؤخرا لعملية الرباط الصليبي بأحد المراكز الكبرى العالمية المتخصصة بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة أسوان عصر غد

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ، تدريباته عصر غد الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي.

 

طارق حامد وشيكابالا يواصلان البرنامج التأهيلي في الزمالك

واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد لاعبا الوسط ، البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع لهما خلال الفترة الحالية ، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.


تعليمات فنية وخططية.. فيريرا يحفز اللاعبين قبل مواجهة أسوان

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح اللاعبين تعليمات فنية ورسائل تحفيزية ، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

فويجت يعقد اجتماعا بالفيديو للاعبي سلة الزمالك قبل التدريب في رواندا

يعقد  الأمريكي ويل فويجت المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك اجتماعا بالڤيديو اليوم السبت قبل خوض الفريق مواجهة سلاك الغيني غدا الأحد في ربع نهائي بطولة أفريقيا التي تقام حاليا في رواندا.

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