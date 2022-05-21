إبراهيم سعيد: روح اللاعبين سر فوز الأهلي على إنبي

هنأ إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر، النادى الاهلي بعد فوزه علي إنبي بنتيجة 2-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 15 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب إبراهيم سعيد في تدوينة له عبر حسابه علي تويتر: "‏مبروك للأهلي وجماهيره الفوز مهم جدا قبل النهائي أمام الوداد ستظل الروح من اللاعبين حتي في أسوأ حالتهم هي سر نجاح النادي الأهلي على مدار تاريخه هو الإصرار على الفوز واللعب حتى آخر ثانية فوز مستحق".

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 37 ويحتل المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد إنبي عند النقطة 24 ويستمر في المركز التاسع.