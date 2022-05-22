تفاصيل شطب واشنطن 5 منظمات من قوائم الإرهاب.. ماهر فرغلي يوضح ..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن الإدارة الأمريكية قامت برفع 5 أسماء لمنظمات كان يطلق عليها إنها إرهابية من قوائم الإرهاب ولا احد يفهم السبب رغم ظروف الحرب الأوكرانية الروسية .

واضاف عمرو أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن الجماعة الإسلامية المصرية تم رفعها من قوائم الإرهاب ولا احد يفهم السبب والسر وراء ذألك هذا بالإضافة إلي 4 جماعات أخري في مختلف أنحاء العالم ومنها جماعة يهودية وجماعة انفصالية أخري .

ومن جانبه أوضح ماهر فرغلي الخبير في الحركات الإرهابية ، إن وزارة الخارجية الأمريكية كل خمس سنوات تراجع قوائم الجماعات الإرهابية لافتا إلي أن المراجعة لا تنفي ماضي هذه الجماعات الإرهابي ولكن يتم المراجعة لإمكانية توقف هذه الجماعات عن العمل أو أن الجماعة لم يصدر عنها أي عملات إرهابية بناء علي بيان رسمي منها وبالتالي يتم الحذف .