ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بالمنيا

الأحد 22/مايو/2022 - 02:13 ص 5/22/2022 2:13:22 AM

ينشر " صدى البلد" اسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية بمركز المنيا.



فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية بمركز المنيا مما أسفر عن مصرع أية ابراهيم 28سنه وحسن معوض 73سنه بالمعاش ومارتينا منير 28سنه وهبة جمال 29سنه بدون عمل وجثة للمجهول الهوية فى منتصف العقد الثالث من العمر

المصابون هم وليد رجب 35سنه سائق مصاب بجروح قطعة بالساق اليمنى ودينا محمد 29سنه طبيبة امتياز مصابة بكدمات بالجسم وعبد الرحمن مختار 24سنه طالب وحنان سعودى 40سنه مصاب بجرح قطعى ونرمين رفعت 27سنه بدون عمل.



تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.