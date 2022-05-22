هاجر السراج: شاركت بالصدفة في "بطلوع الروح" وما كنتش مصدقة إللي بيحصل ..فيديو

قالت الفنانة هاجر السراج ، إن شاركت بالصدفة في مسلسل " بطلوع الروح" وفي بداية التصوير ما كنتش مصدقة إلي بيحصل ، لافتا إلي أنها قابلت محمد شاهين بالصدفة واكتشف أن أبي وأمي سوريين وأتحدث السورية ولكننا مقيمين في مصر .

وأضافت هاجر السراج خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، إن هناك مشهد في المسلسل تم أرساله إلي وبعدها طلب مني إن اقدمه بالسوري وهذا أصابني بالتوتر ولكن رغم هذا كان لدي رغبة شديدة في تقديم دوري في مسلسل بطلوع الروح .

وأوضحت هاجر السراج ، إنه عند بداية تصوير مشاهد المسلسل لم استوعب الذى يحدث ، لافتا إلي إنها قامت بعمل بروفة لمشهدها مع السعدني وهذا ما ساعدني علي الاطمئنان وهذا ساعدني علي فهم الشخصية .