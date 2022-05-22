مرسيدس توسع تشكيلة سيارات ميثوس الحصرية لتشمل SL Speedster.. صور

كشفت شركة مرسيدس بنز عن العلامة التجارية الفرعية Mythos Series فائقة الفخامة والتي ستتخطى فئة Maybach في ترتيب الفخامة داخل الشركة، وذلك في إطار تحديث استراتيجية اقتصاديات الشركة للمستقبل، وأظهر صانع السيارات الألماني صورة SL Speedster كمنتج مستقبلي من العلامة الجديدة الجديدة.

ستكون طرازات Mythos Series منخفضة الحجم للغاية، وكتبت مرسيدس في بيان يعلن عن العلامة التجارية الفرعية لهذه السيارة "سيتم توفيرها حصريًا لعشاق وجامعي سيارات مرسيدس بنز المخلصين"، ولم تذكر الشركة موعد وصول أولى السيارات الى الأسواق.

أعلنت مرسيدس أيضًا عن توسيع علامة مايباخ التجارية، وسيشمل ذلك نسخة فاخرة من SL، بالإضافة إلى ذلك، ستطلق العلامة أيضًا نسخة من EQS SUV في عام 2023.

أظهر مايباخ مؤخرًا مفهوم Haute Voiture الفائق الفخم على أساس الفئة Sيتميز بنظام طلاء بلونين مع قسم سفلي من الذهب الوردي ومنطقة علوية زرقاء بحريةومن الداخل ستحتوي على قماش البوكليه باللون الأزرق والبيج والذهبي الوردي على ألواح الأبواب وعلى أجزاء من المقاعد.

يغطي الفراء الصناعي الأبيض المنفوش المقصورة الداخلية، وتضيف الزخارف المصنوعة من الذهب الوردي على تقليم الباب ولوحة القيادة مزيدًا من البذخ.

سيأتي إصدار إنتاج محدود المدى من Haute Voiture في أوائل عام 2023 ومن المتوقع أن يتجاوز السعر 200.000 دولار.

مع كل هذه الطرازات الراقية، تريد مرسيدس-بنز أن تكون "العلامة التجارية الأكثر قيمة للسيارات الفاخرة في العالم، وتقول الشركة إن طريقة القيام بذلك هي خفض عدد ما تسميه نماذج "Entry Luxury" من سبعة إلى أربعة.

كما أن 75% من الاستثمارات المستقبلية تتجه نحو سيارات أكبر وأكثر تكلفة، وبحلول عام 2026 ، تريد مرسيدس زيادة مبيعات منتجاتها "الراقية" بنسبة 60% مقارنة بأرقام عام 2019.