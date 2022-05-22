عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس توسع تشكيلة سيارات ميثوس الحصرية لتشمل SL Speedster.. صور

صدى البلد

كشفت شركة مرسيدس بنز عن العلامة التجارية الفرعية Mythos Series فائقة الفخامة والتي ستتخطى فئة Maybach في ترتيب الفخامة داخل الشركة، وذلك في إطار تحديث استراتيجية اقتصاديات الشركة للمستقبل، وأظهر صانع السيارات الألماني صورة SL Speedster كمنتج مستقبلي من العلامة الجديدة الجديدة.

 

ستكون طرازات Mythos Series منخفضة الحجم للغاية، وكتبت مرسيدس في بيان يعلن عن العلامة التجارية الفرعية لهذه السيارة "سيتم توفيرها حصريًا لعشاق وجامعي سيارات مرسيدس بنز المخلصين"، ولم تذكر الشركة موعد وصول أولى السيارات الى الأسواق.

 

أعلنت مرسيدس أيضًا عن توسيع علامة مايباخ التجارية، وسيشمل ذلك نسخة فاخرة من SL، بالإضافة إلى ذلك، ستطلق العلامة أيضًا نسخة من EQS SUV في عام 2023.

 

أظهر مايباخ مؤخرًا مفهوم Haute Voiture الفائق الفخم على أساس الفئة Sيتميز بنظام طلاء بلونين مع قسم سفلي من الذهب الوردي ومنطقة علوية زرقاء بحريةومن الداخل ستحتوي على قماش البوكليه باللون الأزرق والبيج والذهبي الوردي على ألواح الأبواب وعلى أجزاء من المقاعد. 

 

يغطي الفراء الصناعي الأبيض المنفوش المقصورة الداخلية، وتضيف الزخارف المصنوعة من الذهب الوردي على تقليم الباب ولوحة القيادة مزيدًا من البذخ.

 

سيأتي إصدار إنتاج محدود المدى من Haute Voiture في أوائل عام 2023 ومن المتوقع أن يتجاوز السعر 200.000 دولار.

 

مع كل هذه الطرازات الراقية، تريد مرسيدس-بنز أن تكون "العلامة التجارية الأكثر قيمة للسيارات الفاخرة في العالم، وتقول الشركة إن طريقة القيام بذلك هي خفض عدد ما تسميه نماذج "Entry Luxury" من سبعة إلى أربعة.

 

كما أن 75% من الاستثمارات المستقبلية تتجه نحو سيارات أكبر وأكثر تكلفة، وبحلول عام 2026 ، تريد مرسيدس زيادة مبيعات منتجاتها "الراقية" بنسبة 60% مقارنة بأرقام عام 2019.

Mythos Series maybach SL Speedster السيارات Speedster Haute Voiture

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

موضوعات متعلقة

هيونداي تستثمر 5.4 مليار دولار لبناء مصنع بطاريات في أمريكا.. صور

إضافة 67 حصان للسيارة بوليستار 2 بتحديث لاسلكي عبر الإنترنت.. صور

رانجلر فيروكس 500 بترقيات خارقة على التصميم الخارجي والمقصورة.. صور

سعر ومواصفات تويوتا راف 4 في مصر.. صور

بيجو تكشف عن السيارة الخارقة 9X8 قبل ظهور مونزا لأول مرة في يوليو.. صور

فولكس فاجن تكشف عن إصدار ستار ورز ID باز بالتعاون مع ديزني|فيديو

جنرال موتورز تكشف عن GMC هامر الكهربائية 2024.. صور

أودي Q5  موديل 2025 الجديدة تظهر أثناء اختبارها مرة أخرى.. صور

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

تحول تاريخي.. اليابان تتخلى عن سلمية ما بعد الحرب العالمية الثانية تجاه الصين

حضره 80 ألف شخص.. التحقيق في تسبب مهرجان لـ المثليين بانتشار جدري القرود

موعد مباراة حسم الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأستون فيلا

الدوري الإنجليزي يشتعل .. موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

بلمسات MILITEM الإيطالية .. تعديلات مميزة للنسخة العملاقة رانجلر فيروكس 500 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بثروة تخطت 16 مليار.. أغنى زوجين في المملكة المتحدة

احذري.. تناول الشاي بلبن يسبب الإجهاض

مصاب جدري القرود يمكنه نقل العدوى لمدة شهر

عقد قران ابنة مدحت العدل.. صور

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ