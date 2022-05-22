تحول تاريخي.. اليابان تتخلى عن سلمية ما بعد الحرب العالمية الثانية تجاه الصين

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريراً بعنوان "اليابان تبتعد عن سلمية ما بعد الحرب العالمية الثانية مع تزايد التهديد الصيني" واصفة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأنه رجل لديه مهمة كبيرة.

وقالت إنه منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير فرض عقوبات على موسكو ووافق على السعي لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية مع بابا الفاتيكان وقام بجولة دبلوماسية في جنوب شرق آسيا وأوروبا لحشد زعماء العالم لـ"حماية الديمقراطية".

وأضافت: لكن ليس فقط الديمقراطية في أوكرانيا هي التي يحاول حمايتها - يرى كيشيدا أوجه تشابه بين تصرفات روسيا في أوروبا وتوسع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تمتد من ساحل أمريكا على المحيط الهادئ إلى المحيط الهندي.

وقال كيشيدا في بيان مشترك مع قادة الاتحاد الأوروبي في مايو:"نحن نعارض بشدة أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، بغض النظر عن الموقع".

وتضمن البيان نفسه بندا يعبر عن "القلق البالغ إزاء تقارير عن العسكرة والإكراه والترهيب في بحر الصين الجنوبي"، على الرغم من أنه لم يذكر الصين على أنها المعتدي.

وأوضح التقرير أن موقع اليابان يضعها في بيئة أمنية متقلبة بشكل متزايد - تحيط بها الصين من جنوبها وكوريا الشمالية المسلحة نوويا من الغرب وروسيا من الشمال. ونتيجة لهذا فإن الحرب في أوكرانيا كانت سببا في تحفيز المناقشات حول الأمن القومي الياباني على نحو لم يسبق له مثيل.

وفي أبريل، قدم أعضاء الحزب الحاكم في اليابان اقتراحا لرفع ميزانية الدفاع في البلاد من 1٪ إلى 2٪ - بما يتماشى مع أعضاء حلف شمال الأطلسي - وتطوير قدرات الهجوم المضاد - وهي خطوة تبشر بتغييرات كبيرة في موقف اليابان الأمني السلمي منذ فترة طويلة.

لكن طوكيو لا تستثمر فقط في دفاعها، بل تستخدم الدبلوماسية لتعزيز علاقاتها في المنطقة وخارجها. وقبل اجتماع كيشيدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، يقول خبراء إن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يعيد تقييم نهجه في الردع ويظهر نفسه كشريك موثوق به على الساحة العالمية.

اختراع ياباني

طرحت اليابان فكرتها عن "قوس الحرية والازدهار" الذي من شأنه أن يمتد عبر المحيطين الهندي والهادئ ويجذب الولايات المتحدة وأستراليا منذ أكثر من عقد من الزمان.

في عام 2007، أخبر رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي المشرعين الهنود أن "آسيا الأوسع" بدأت في التشكل، وناشد دلهي العمل جنبا إلى جنب مع طوكيو "لرعاية وإثراء هذه البحار". كانت هذه بداية ما سيصبح الحوار الأمني الرباعي، وهو تحالف استراتيجي فضفاض بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان.

وجاءت محاولات آبي لتوحيد حلفائه في المحيط الهادئ في الوقت الذي كانت فيه الصين تتفوق على اليابان كثاني أكبر اقتصاد في العالم. قبل فترة طويلة، كانت بكين تروج لمبادرة الحزام والطريق لتطوير طرق تجارية جديدة تربط الصين بالعالم.

وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي الذي تبلغ مساحته 1.3 مليون ميل مربع تقريبا، وحولت العديد من الشعاب المرجانية والقضبان الرملية - بعيدا عن شاطئها - إلى جزر اصطناعية من صنع الإنسان محصنة بشدة بالصواريخ والمدارج وأنظمة الأسلحة.

كان المراقبون قلقين من أن توسع الصين قد يسمح في نهاية المطاف لبكين بالسيطرة على الممرات المائية في بحر الصين الجنوبي، مما يهدد التدفق الحر للتجارة، لذلك في عام 2016، قام آبي بترقية فكرته وقدم مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

وبموجب برنامج فويب، فإن البلدان والمنظمات المتشابهة في التفكير في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأفريقيا من شأنها أن تحمي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتريليونات الدولارات من السلع التي تمر عبرها كل عام.

وقالت كليو باسكال، وهو استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن الدول كانت بطيئة في البداية في اللحاق ببرنامج الأغذية العالمي. وقال:"لم يعتقد الكثير من الناس أن فويب كان مشكلة لأنهم افترضوا أن البحار ستكون مفتوحة وأن الناس سيكونون أحرارا. لكننا ندرك الآن أن هذين الأمرين من الحرية والانفتاح معرضان بالفعل للتهديد".

ومن المتوقع أن يكون توسع الصين في المنطقة أحد النقاط الرئيسية للنقاش عندما يجتمع قادة المجموعة الرباعية في طوكيو يوم الثلاثاء، بعد ثنائية كيشيدا مع بايدن.

صياغة اتفاق أمني أمريكي أقوى

وقد أثمرت جهود اليابان لتوحيد حلفائها الديمقراطيين عندما تبنت الولايات المتحدة برنامج FOIP في عام 2017، مما أعطى نفوذا إضافيا للمفهوم إلى جانب موارد وبرامج وشراكات جديدة.

لكن محللين يقولون الآن إن الولايات المتحدة تتوقع أن تضطلع اليابان بدور قيادي أقوى في المنطقة، وإن طوكيو تعلم أن هذا يعني أنها بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها.

قال كين جيمبو خبير الأمن القومي والأستاذ في جامعة كيو:"تدرك اليابان أنه إذا اعتمدت فقط على الولايات المتحدة ، فلن يحافظ ذلك حقا على الثقة السياسية بين الجانبين".

وفي ديسمبر الماضي، أعلن كيشيدا أن الحكومة تستكشف خيارات لمنح اليابان القدرة على ضرب قواعد العدو. ومنذ ذلك الحين، تكثفت الدعوات من داخل الحزب الحاكم في اليابان لتطوير 'قدرات الهجوم المضاد' بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ومن شأن هذه الخطوة أن تتجاوز حدود الدستور السلمي للبلاد لكنها ستوسع قدرة طوكيو على الرد على الهجمات التي تشنها الهواتف المحمولة والغواصات.

وقال بسكال:"اليابان تريد أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في معركة. البلاد لديها قطاع قوي جدا من السكان الذين لا يريدون الاعتماد على القوى الخارجية من أجل أن يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات التي قد تخاطر أو لا تخاطر بسيادتها".

ومع ذلك، هناك مقاومة داخل البلاد لأي تحرك بعيدا عن موقف اليابان السلمي.

وقال جيمس براون خبير العلاقات الدولية في جامعة تمبل:"لا يزال الرأي العام ينظر إلى اليابان على أنها دولة مسالمة لا ينبغي أن يكون لديها القدرة على مهاجمة الآخرين، بل يجب أن يكون لديها فقط الوسائل الكافية للدفاع عن نفسها. لذا فإن هذا القلق جعل الحكومة تتحرك ببطء أكبر في هذا الشأن".

ومع ذلك، يبدو أن الحرب في أوكرانيا تغير المواقف. أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته شركة أساهي شيمبون وجامعة طوكيو أن 64٪ من 3000 شخص شملهم الاستطلاع يؤيدون تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية - وهي أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع في عام 2003.

إدارة نفوذ الصين

وكان دعم الصين لتصرفات روسيا في أوكرانيا سببا في تعزيز مهمة كيشيدا لحماية سلامة منطقة المحيطين الهندي والهادئ. فهو لا يتواصل فقط مع حلفاء أكبر في الولايات المتحدة وأوروبا، بل إنه ينخرط في دبلوماسية أقرب إلى الوطن لتوضيح أن اليابان شريك يمكن الاعتماد عليه في الأوقات غير المستقرة.

وفي مارس، زار وفد ياباني جزر سليمان بعد أن وقعت الصين وهونيارا اتفاقا أمنيا يخشى البعض أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء قاعدة عسكرية صينية في المحيط الهادئ. وقال باسكال، المحلل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إن الرحلة الدبلوماسية تسلط الضوء على اهتمام طوكيو بوضع نفسها كمزود أمني بديل.

وتريد اليابان أيضا تقديم بديل للصين من خلال عرض مشاريع البنية التحتية عالية الجودة الخاصة بها، والتي تستخدم العمالة المحلية، ولديها ضوابط عالية الجودة، ولا تترك أعباء ديون لا يمكن تحملها في البلدان المشاركة، كما قال توماس ويلكينز، وهو زميل أقدم في المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية.

لم تمر جهود طوكيو مرور الكرام في بكين.

وخلال مكالمة فيديو مع نظيره الياباني يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إنه حتى قبل وصول بايدن إلى آسيا، فإن التصور بأن اليابان والولايات المتحدة متحدان ضد الصين "كان متفشيا بالفعل" وخلق "جوا سيئا"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

إن رد فعل اليابان الحازم على غزو روسيا لأوكرانيا هو أمر جيد بالنسبة لدولة تحاول تعزيز الروابط الديمقراطية في منطقتها.

عندما يجتمع أعضاء المجموعة الرباعية في طوكيو يوم الثلاثاء، فإنهم يتطلعون إلى تقديم جبهة موحدة تتناسب مع رؤية اليابان الأصلية لـ"قوس الحرية والازدهار".

وقال باسكال في هذا الصدد إن قيادة اليابان في المنطقة "تحظى بالاحترام والتقدير". وقالت:"ما زال هناك الكثير مما يجب القيام به، لكنه يتحرك بطريقة ربما لم يتوقعها العديد من المراقبين اليابانيين حتى قبل خمس سنوات".