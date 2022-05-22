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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 22-5-2022

مواد البناء- أرشيفية
مواد البناء- أرشيفية

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 22 مايو عام 2022.

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 22 - 5- 2022


وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

 

أسعار الحديد اليوم


سجل سعر حديد المصريين 19270 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 19400 جنيه للطن، وحديد العتال 19200 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 19400 جنيه للطن.

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سعر حديد المراكبي 19100 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 19100 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 19100 جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 19100 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 19100 جنيه للطن.

 

أسعار الأسمنت اليوم
 


أسمنت المسلح 1220 جنيها للطن

أسمنت النصر 1190 جنيهات للطن

أسمنت المعلم 1190 جنيهات للطن

أسمنت وادي النيل 1195 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1215 جنيها للطن

أسمنت سيناء "42.5" 1190 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1228 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1230 جنيها للطن

أسمنت المسله 1190 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1193 جنيها للطن

 

أسعار مواد البناء في مصر:
 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

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