مجازاة 3 أطباء لتأخيرهم العمل بعيادات مستشفى قفط التعليمي في قنا

قام الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمستشفى قفط التعليمي بقنا، وتفقد أقسام المستشفى المختلفة، والعيادات الخارجية، وقسم القسطرة القلبية.

وتابع “السودة” سير العمل بالعيادات الخارجية ومراجعة كشوف الحضور والانصراف، وتمت إحالة ثلاثة أخصائيين للتحقيق لتأخيرهم العمل بالعيادات الخارجية، كما اطلع على عمليات القسطرة التى تمت خلال الفترة الماضية.

وأشاد رئيس الهيئة بما يتم إنجازه فى عمليات القسطرة القلبية للكبار والصغار، موجها الشكر لفريق العمل بوحدة القسطرة القلبية لمجهودهم فى القضاء على قوائم الانتظار وتفعيل حملة "القسطرة طوق نجاة" على مدار 24 ساعة، ليكون مستشفى قفط التعليمي هو المركز الوحيد على مستوى محافظة قنا المتوفر به هذه الخدمات لتؤكد أنها قلب الصعيد النابض.

واستكمل رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الجولة بالمرور على قسم العمليات الكبرى لمتابعة أعمال التطوير الجارية حاليا ضمن مشروعات تطوير المستشفى، والتنبيه على سرعة الانتهاء منها فى أسرع وقت حرصا على مصلحة المرضى، حيث تشمل أعمال التطوير قسم العمليات وزيادة غرف العمليات إلى خمس غرف، وتطوير قسم النساء والولادة، وإنشاء كشكين للولادة الطبيعية وغرفة عمليات للقسطرة، وتطوير منظومة التكييف المركزى ومنظومة الإنذار المبكر والإطفاء ، ثم اختتم زيارته بالمرور على قسم الحضانات، وأشاد بحسن سير العمل بها واتباع طاقم العمل جميع الإجراءات اللازمة.

وفى نهاية الزيارة، حرص “السودة” على الإشادة بكل العاملين بالمستشفى بجميع فئاتهم، والتنبيه عليهم بضرورة الاستمرار بهذا الأداء لما هو فى مصلحة المريض ليحيا بحق حياة كريمة.

وصاحب رئيس الهيئة في الزيارة كل من الدكتور وائل الدرندلي، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، و التقى فيها الدكتور أشرف حسن، مدير المستشفى، والنواب، واجتمع بالأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى.