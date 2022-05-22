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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنات ومحمد بشير يتساءلان.. دياب يثير الجدل بلوك أوروبي|شاهد

المطرب دياب
المطرب دياب

أثار المطرب دياب حالة من الحيرة والجدل لمتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد نشره صورا له بلوك جديد ومختلف يشبه الى حد الاستايل الاوروبى. 

وسادت حالة من الحيرة لدى متابعى دياب عبر حسابه على انستجرام حيث علقت المطربة جنات : “خير فى ايه يا دياب” ليرد عليها : “كل خير يا ست البنات”. 

كما علق المؤلف محمد سيد بشير على الصور قائلا: والله افتكرت ممثل من بلاد بره" ليرد عليه دياب قائلا : “مش بره أوى يعنى”. 

ويأتى لجوء دياب الى اللوك الجديد استعدادا لطرحه عدد من الاغانى الجديدة له والتى يعود بها الى جمهوره بعد انشغاله فى الفترة الماضية باعمال رمضان حيث شارك فى مسلسل “توبة" مع عمرو سعد. 

وكانت آخر اغانى المطرب دياب هى اغنية “يا ساتر” من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم. 

من الكواليس.. دياب يشوق جمهوره لمسلسل توبة عبر إنستجرام

مسلسل توبة الحلقة 3.. المواجهة الأولى بين عمرو سعد وشقيقه دياب

دياب وخالد عجاج

حل المطرب خالد عجاج والمطرب محمد دياب ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون ".

وطلب "أمير كرارة"، من المطرب "دياب"، تقديم أغنية لطيفة لزوجته على الهواء، ليرد بأغنية "حياة الروح"، للمطرب فضل شاكر، لتقابله زوجته بقبلة على الهواء.

وروى "دياب"، مواقف طريفة بينه وبين زوجته، قائلا: "أنا بضرب وأنا نائم والموضوع دا كارثي"، لافتا: "لسه من شهر مسكت إيدي وأنا بضرب صباعي في عنيها".

وأضاف: "فجأة ببقي بتقلب وأنا نائم أخبطها بالكوع في وجهها.. وبعد شهرين من الجواز اتشوهت"، مردفا: "وأنا في البيت بغني الأغاني اللي بتسلطني وأوقات كتير بتكون أغاني كئيبة". 

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