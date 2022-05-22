مستشار مدير مشروع مستقبل مصر: الدلتا الجديدة تستهدف زراعة 2.2 مليون فدان| فيديو

قال الدكتور ياسر عبد الحكيم ، المستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر ، إن المشروع مساحته تعادل 30 % من مساحة الدلتا القديمة، موضحا أن المشروع بكورة مشروعات الدلتا الجديدة .

وأضاف الدكتور ياسر عبد الحكيم ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف 2.2 مليون فدان زراعي ، وتمت زراعة حوالي 350 ألف فدان منهم في مشروع مستقبل مصر .

وأوضح أن المشروع إلى جانب أنه يوفر مساحات زراعية إضافية فإنه يوفر فرص عمل ضخمة ، بإجمالي 750 ألف فرصة عمل غير مباشرة ، و 13 ألف فرصة عمل مباشرة .

وأوضح " عبد الحكيم " ، أن الميزة الأولية في مشروع مستقبل مصر أنه يساعد على تقليل الاحتياج للاستيراد من الخارج ، والعجز في الإنتاج خاصة في القمح والحبوب والسمسم .

ولفت إلى أن مصر تستورد 98 % من الزيوت، والمشروع يستهدف تقليل تلك الفجوة، منوها أن المشروع مبني على أساس بنية تحتية قوية .